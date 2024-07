Neoprezni motorist u nedjelju ujutro izveo je više prometnih prekršaja na području zagrebačke Dubrave. 20-godišnjak je upravljao motorom bez registarskih oznaka, obaveznog osiguranja za motor kao i bez položenog vozačkog ispita.

Nakon što su primijetili da je vozio u suprotnom smjeru neprilagođenom brzinom te da je prošao na crveno svjetlo na semaforu, policija ga je pokušala zaustaviti, no on je to odbio.

Policija ga je krenula pratila s uključenim svjetlosnim i zvučnim signalima na vozilu. Nakon što su stigli na područje Sesveta, motorist i policija su nastavili vožnju vozeći se paralelno jedan pored drugog sve dok vozač nije izgubio nadzor nad motorom.

Pročitajte i ovo Prometni ponedjeljak Velike gužve na cestama: Na A1, A6 i A7 dogodile su se prometne nesreće, na dijelovima autoceste stvorile su se kolone

Motor je proklizao i u zanosu naletio na prednji desni bočni dio službenog policijskog vozila. Nakon naleta na službeno vozilo, vozač i motor su pali na kolnik te je vozač ustao i pobjegao. U prometnoj nesreći nastala je materijalna šteta.

Osumnjičeni je vrlo brzo pronađen, uhićen i priveden u službene prostorije. Zbog počinjenih više prekršaja u prometu doveden je na Prekršajni sud u Sesvetama gdje je proglašen krivim.

Kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 4929 eura kao i zabranom upravljanja vozilima "A" kategorije u razdoblju od sljedećih 12 mjeseci.