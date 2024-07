Bivši američki predsjednik Donald Trump okrznut je metkom u napadu na predizbornom skupu u Butleru, objavio je Washington Post pozivajući se na okružnog tužitelja. Napadač i jedan od posjetitelja ubijeni su.

"Tajna služba je provela zaštitne mjere i bivši predsjednik je na sigurnom", službeno je objavljeno.

Pucnjevi su odjeknuli nedugo nakon što je Trump počeo govor na skupu na otvorenom u gradu Butleru.

Agenti su odmah oborili i polegli Trumpa ispod podija. CNN je objavio da je bivši predsjednik ozlijeđen, ali ne navodeći detalje. Na video snimci vidi se da Trump ima nešto krvi oko desnog uha i na desnoj strani lica.

