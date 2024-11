Izglasano je! Poznato je kad se uvodi naplata parkinga nedjeljom u Zagrebu

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su, uz žestoko protivljenje oporbe, prihvatili prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o uvođenju naplate parkiranja nedjeljom do 15 sati te produžetku naplate parkiranja radnim danima i subotom do ponoći u prvoj zoni.

Tomašević je najavio da će se sredinom studenoga u prvoj zoni, odnosno u središtu Zagreba naplata parkiranja koja je radnim danima do 22 sata produžiti do ponoći, a do ponoći će se produžiti i naplata subotom koja je do sada bila do 15 sati, dok nedjeljom i blagdanom parkiranje više neće biti besplatno nego će se naplaćivati do 15 sati.

Rekao je da će odluka biti objavljena u Službenom glasniku, a na snagu bi mogla stupiti 19. studenoga.

Napomenuo je i da je to bio prijedlog stanara centra grada koji je od njih došao u javnom savjetovanju oko blokova. Tražili su da se produži vrijeme naplate u prvoj zoni, s 22 sata do ponoći radnim danom, kako bi posebice u vrijeme Adventa lakše našli parking.

Tomašević je istaknuo da će ograničenje od dva sata parkiranja i dalje ostati, te poručio da postoje i javne garaže u centru grada.

Kaže da zbog te odluke neće biti novih zapošljavanja u Zagrebparkingu. Iz redova oporbe Tomaševiću su poručili kako je prvo trebalo krenuti s poboljšanjem javnog prijevoza.

Odluku ste donijeli kao da živite u nekom paralelnom svemiru

Nestranačka zastupnica Dina Dogan rekla je Tomaševiću da ne može očekivati kako će ljudi sada koristiti centar grada i vikendom onoliko koliko bi htjeli, a garaže su zatrpane.

"U prvoj zoni se možete parkirati maksimalno dva sata, a što ako ćete ići na nekakav event, što ako imate ručak koji traje duže od dva sata. Kaj da se vozimo biciklićima", pitala je.

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika Mosta Marko Sladoljev poručio je vladajućima da s tom odlukom moraju poboljšati javni prijevoz. S njim se složio i njegov stranački kolega Lovro Marković koji je rekao da gradska vlast treba prvo detektirati zato ljudi ne koriste javni prijevoz te onda raditi na tome da korištenje javnog prijevoza postane poželjnije.

Rekao je da se treba raditi na poboljšanju mreže i smanjenju potrebnog vremena za dolazak do određenog mjesta u gradu, ali i za otvaranje velikih parkirnih zona gdje se može ostaviti automobil te s HŽ-om raditi na uvođenju integriranih karata.

Nestranačka zastupnica Gordana Rusak, predsjednica Kluba zastupnika Plavoga grada i neovisnih Fortuna i Rusak smatra da su svi svjesni kako je u večernjim satima javnim prijevozom teško doći u centar grada i otići iz njega. Rekla je da je dobila pitanja građana za gradonačelnika, koji između ostaloga kažu da javni prijevoz ne funkcionira i negoduju da sada neće moći dolaziti automobilom u centar grada roditeljima koji su u potrebi jer neće moći parkirati automobil duže od dva sata.

"Vi ste ovu odluku napravili kao da živite u nekom paralelnom svemiru i ne razumijete u kakvim uvjetima žive naši ljudi u Zagrebu", poručila je Rusak.

Gradska skupština prihvatila je i izmjenu odluke o nadoknadi troškova nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada kojom se do 31. prosinca 2025. produžuje rok građanima koji nisu uspjeli poslati zahtjev za tu nadoknadu troškova od Grada a koje su imali zbog ugradnje bokseva, prilagodbe spremnika u zgradama i drugoga.

Prihvaćena je i odluka kojom Grad Zagreb od Zagrebačkog holdinga kupuje tri stana u naselju Novi Jelkovec radi stambenog zbrinjavanja građana.

