Počela je nova naplata parkinga u Zagrebu, na Holdingu se u redu čekalo satima: "Trebat će neko vrijeme"

Nova pravila za parkiranje u Zagrebu značila su i gužvu u zagrebačkom holdingu. Od jutra su se kupovale povlaštene karte.

"Čeka se oko tri sata. Moglo se to i elektronski", smatra Dubravko.

"Vidjet ću dal' mogu u drugi blok, ništa ne znam. Pokušava se riješit promet u mirovanju. Kako će uspjet, pojma nemam", nesiguran je Simon.

U subotu su kupljene 754 nove povlaštene karte, a onima koji ih već imaju i dalje vrijede.



Samo što su do sada vrijedile u cijeloj zoni, a stanovnicima prve zone i u cijelom gradu. Od subote se s povlaštenom kartom može parkirati samo u bloku, koji se određuje ovisno o prebivalištu.



Ako parkirate izvan svog bloka, morate kupiti standardnu komercijalnu kartu koja i dalje vrijedi po zonama.

"Na trgu kralja Tomislava, nalazimo se na granici blokova, s ove strane nalazi nam se blok 6, dok se s druge strane trga nalazi blok 5. Svi oni koji primjerice žive baš na granici blokova mogu odabrati žele li kupiti kartu za svoj ili susjedni blok, ali moraju izabrati samo jedan", objasnila je novinarka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.

"Recimo ukoliko kućanstvo broji više od jednog automobila, za jedno vozilo će primjerice moći izabrati blok 5, a za drugo vozilo može izabrati blok 6", dodao je voditelj Zagrebparkinga Dinko Herman.

Dio stanovnika centra kojih se ovo najviše tiče u svemu vidi loše strane.

"U centru nema šanse da bude išta oslobođeno, samo još veće gužve i veće nejasnoće", smatra Zagrepčanin Mladen.

"Ja sad sam se mogao bilo gdje otić i bilo gdje parkirat, a kad bih ja otišao neko bi se mogao sparkirat na moje mjesto. Sad ću vam ja tu ostavit auto ono mjesec dana", upozorio je na prospust i građanin Ivan.

"Mislim da je dobra ideja, mislim da je to pošteno da se malo raspodjele auti. Mislim svrha povlaštenih karata je da se ljudi mogu parkirat blizu svog stana, ne po cijeloj prvoj zoni drugoj zoni, tako da je to ok", slaže se s odlukom Grada Marko.

Gužva na parkiralištima je i danas, ali dekan prometnog fakulteta, koji pozdravlja promjene, kaže, one se neće odmah primjetiti.

"Trebat će neko vrijeme da se vide efekti, promet je živi sustav, on treba neko vrijeme da se navikne, ali kroz nekakvih 2-3 tjedna će se vidjeti efekti", smatra dekam Pormetnog fakulteta Marko Šoštarić.

Promjene u parkingu su došle i do Novog Zagreba, ali nešto drugačije. Bez ikakve najave jedan parking u Sopotu postaje besplatan iako su stanovnici prije tražili da ga plaćaju.

"Na parkingu bude kaos, dakle ljudi parkiraju po sredini posvuda, to su bili i ljudi su se tukli zbog parkirnog mjesta i policija je znala dolazit i sve. Otkad smo uveli tu naplatu, mi nemamo nikakvih problema", rekao je Goran Kovačević, predstavnik suvlasnika u Potočnjakovoj ulici

Sada očekuju povratak kaosa.

Za sve one koji nemaju povlaštene karte za sada nema promjena, ali stižu od sredine studenog. U prvoj zoni će se naplaćivati parking do ponoći, nedjeljom do 15 sati. S ciljem da se u centru smanje gužve.

