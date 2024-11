Upao je u grob i iz groba zvao 112. Zvuči bizarno, ali je istinito. Zbog toga je Željko Dražić iz Debeljaka godinama bio na meti ismijavanja sumještana te, kako tvrdi, komunalaca i Općine koje je tužio.

Njegova priča prije godinu dana ispričana je u Dnevniku Nove TV, no ovih je dana stigao i pravomoćni sudski epilog. A on je, kaže, dobio: osobnu satisfakciju.

"Znači jednostavno ovako, iša' sam ovom nogom i kako sam iša', pukla je ploča i ja san upa' unutra. I ovako sam osta'. S aranžmanima u rukama", objasnio je Dražić.

Željko Dražić ni danas preko ploča na mjesnom groblju u Sukošanu ne prolazi da se ne bi ponovilo ono što je doživio 30. listopada 2016. godine.

"Ploča je bila zasuta sa šljunkom i otvorena. Upa' sam unutra i to je bilo nešto strašno. I 'ko me vidija, nije mu bilo sve jasno, samo mi je glava iz groba virila", rekao je Dražić.

To je, kaže, trauma koju nikad neće zaboraviti, ali, u rukama napokon drži sudsku presudu u svoju korist.

"Istina je došla na svoje, sad su pale maske, što se kaže, vidilo se 'ko je da izjave na sudu i 'ko je govorija laži i neistine", rekao je.

Jer nakon Općinskog suda u Benkovcu, i Županijski sud u Puli donosi presudu. Drugim riječima, kaže Željko, Sud potvrđuje da nije lud.

"Oni su preko noći zaminili tu ploču i tili su me napraviti da sam ja psihički bolestan i da sam ja to umislija. Znači, da nisam priseban bija i zva, iz groba san zva, znači i 112 službu i Hitnu pomoć , da ja nisam zva', oni bi mi se smijali, i smistili bi me na Ugljan", rekao je Dražić.

Iz Općine Sukošan, kratko kažu – sudska odluka mora se poštovati, a iz komunalnog poduzeća koje upravlja grobljem ističu da je njegov slučaj izoliran i izražavaju žaljenje. Također poručuju da je šetnja grobljem sigurna.

"Kroz redovno održavanje ploče se provjeravaju i mijenjaju zbog dotrajalosti ili ako se procijeni da bilo kakva opasnost postoji", rekla je direktorica tvrtke Zlatna luka Katarina Bebek.

Inače, ove ploče zapravo su hodnici koji se otvaraju prilikom ukopa. No, Željko je u jamu upao živ. Za to je dobio i odštetu od 1793 eura, ali, novac mu, kaže, ne znači ništa.

"Meni je bitno da sam ja k'o čovik istira pravdu na vidjelo", zaključio je.

Pročitajte i ovo Policija moli za pomoć Jeste li ga vidjeli? Traktorom otišao brati gljive, od tada mu se gubi svaki trag

Pročitajte i ovo Užas u Kutini Pijani vozač udario dvoje djece i pobjegao: Jedno je teže ozlijeđeno