Na snagu stupili novi blokovi: Počinje nova regulacija javnog parkinga u Zagrebu

Blokovsko parkiranje i nova regulacija u sustavu javnih parkirališta s naplatom za korisnike povlaštenih parkirališnih karata (PPK) u Zagrebu stupaju na snagu u subotu, a postojeće zone dijele se na blokove za stanare s povlaštenim kartama.

Uvodi se i naplata u nekim gradskim ulicama gdje je do sada nije bilo. Zagreb uz to dobiva i prvu "Park & Ride" zonu koja bi trebala biti korisna pacijentima Rebra, najvećeg bolničkog centra u zemlji.

Glavna značajka blokovskog parkiranja je to što povlaštene parkirališne karte više neće vrijediti za cijele postojeće parkirališne zone, već za samo jedan od blokova unutar zone. Iz zagrebačke gradske uprave naglašavaju da vlasnici oko 10 posto automobila registriranih u Zagrebu imaju povlaštene uvjete parkiranja u odnosu na ostale građane, što znači da se promjene vezane za blokove odnose na manji dio građana.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da ne bi trebalo biti problema.

Što se tiče ZagrebParkinga software znakovi su postavljeni po cijelom gradu, rekao je, napomenuvši da to nije tako velika promjena.

Grad Zagreb imat će ukupno 23 parkirališna bloka koja će se odnositi na povlaštene parkirališne karte, dok će se ostale karte za javna parkirališta s naplatom i dalje kupovati po zonama.

Za korisnike koji će nakon 26. listopada imati važeću povlaštenu parkirališnu kartu, ona automatski prestaje vrijediti za parkirališne zone te počinje vrijediti za parkirališni blok prema njihovoj adresi boravišta/prebivališta. Do isteka valjanosti kupljene povlaštene parkirališne karte, korisnici neće trebati poduzeti nikakve dodatne korake, osim provjere u kojem bloku imaju pravo parkiranja, što mogu napraviti uvidom u objavljenu kartu te dokument Zaključka.

Korisnici će također imati mogućnost kupnje PPK za blok u kojemu ima prebivalište ili boravište ili za susjedni blok, ukoliko se susjedni blok nalazi u istoj ili nižoj (jeftinijoj) zoni parkiranja. Korisnici pritom imaju pravo na kupnju PPK samo u jednom bloku, rekao je Tomašević.

Među novostima novog modela naplate parkinga je i da se u pojedinim ulicama gdje se do sada parking nije plaćao, to naplaćuje. Uz to, dio zona mijenja boju.

"Dogodila se možda najznačajnija izmjena na potezu istočno od Heinzelove: sada će biti skroz druga zona, a do sada je jedan dio spadao u crvenu, odnosno prvu zonu. Također, Pantovčak će sada ući u crvenu zonu", rekao je voditelj ZagrebParkinga, Dinko Herman.

Novost je i da se na Borongaju uvodi V. zona naplate parkiranja "Park & Ride zona" koja vodi prema bolnici Rebro s parkirališta na Borongaju i kod maksimirskog stadiona. To znači da će korisnik tog parkirališta, uz kupljenu parkirališnu kartu, ujedno moći koristiti prijevoz ZET-om, autobusnom linijom 228: Svetice - Rebro - Svetice do bolnice KBC Zagreb na Rebru, rekao je voditelj ZagrebParkinga. Cijena karte za parking i prijevoz ZET-ovom linijom je 2,30 eura za vozača i još jednu osobu, a za svaku osobu više plaća se još po 1,00 euro.

U koji blok pripadaju, građani mogu provjeriti pregledom karte i popisa ulica po zonama i blokovima na web stranicama Zagreb parkinga. Iz gradske uprave pritom naglašavaju da se blokovskim parkiranjem ne ukidaju parkirališne zone, koje i dalje vrijede za komercijalne karte, nego se zone dijele na manje prostore (blokove) u kojima se korisnici PPK mogu parkirati prema povlaštenim cijenama.

