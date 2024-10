FOTO Donosimo detaljan popis parkirnih zona i bokova: Provjerite gdje se nalazi vaša ulica

Gradonačelnik Tomislav Tomašević popustio je nakon brojnih primjedbi na uvođenje blokovskog parkiranja te je dozvoljeno da građani parkiraju i u susjednom bloku, ali samo u jednom kojeg moraju na vrijeme prijaviti prilikom predaje zahtjeva za povlaštenom parkirnom kartom.

Novi sustav na snagu stupa od subote 26. listopada 2024.

Popis ulica po zonama i blokovima:

Donosimo cjeloviti popis ulica po zonama parkiranja i blokovima. Ovdje možete provjeriti u kojem je bloku i zoni vaša ulica te koji je blok njemu susjedni za kojeg također možete zatražiti pristup.

I. ZONA

Arnoldova ulica, Bakačeva ulica, Berislavićeva ulica, Bogovićeva ulica, Bosanska ulica (od Ilice do Ulice Paškala Buconjića), Boškovićeva ulica, Britanski trg, Dalmatinska ulica, Dolac, Draškovićeva ulica, Đorđićeva ulica, Europski trg, Fišerova ulica, Frankopanska ulica, Gajeva ulica, Gundulićeva ulica, Gupčeva zvijezda, Haulikova ulica, Ilica (od Trga bana Josipa Jelačića do Ulice Republike Austrije), Jukićeva ulica, Jurišićeva ulica, Jurkovićeva ulica, Kačićeva ulica, Kaptol, Katančićeva ulica, Kordunska ulica, Kožarska ulica, Krajiška ulica, Krvavi most, Kožarske stube, Kamaufova ulica, Kurelčeva ulica, Magdićeve stube (kbr. 1 - 3), Mala ulica, Margaretska ulica, Martićeva ulica, Masarykova ulica, Medulićeva ulica, Medvedgradska ulica, Medveščak, Mihanovićeva ulica, Mlinarska cesta, Mrazovićeva ulica, Nova Ves, Obrtnički prolaz, Opatovina, Palmotićeva ulica, Pantovčak (od Britanskog trga do kbr. 104F), Petrinjska ulica, Petrova ulica (od Trga Petra Petretića do Ulice Dragutina Domjanića), Pierottijeva ulica, Pod zidom, Praška ulica, Preradovićeva ulica, Prilaz Gjure Deželića, Primorska ulica, Prolaz Jurja Ratkaja, Prolaz sestara Baković, Radnički dol, Ribnjak, Rokov perivoj, Rokova ulica, Rooseveltov trg, Savska cesta (od Ulice Isidora Kršnjavoga do Jukićeve ulice), Skalinska ulica, Streljačka ulica, Stube Franje Ivekovića, Stube Josipa Schlossera, Šalata, Šenoina ulica, Tkalčićeva ulica, Trg Ante Starčevića, Trg bana Josipa Jelačića, Trg Drage Iblera, Trg Eugena Kvaternika, Trg hrvatskih velikana, Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića, Trg Josipa Jurja Strossmayera, Trg Josipa Langa, Trg kralja Petra Krešimira IV., Trg kralja Petra Svačića, Trg kralja Tomislava, Trg Marka Marulića, Trg Nikole Zrinskog, Trg Petra Petretića, Trg Petra Preradovića, Trg Republike Hrvatske, Trg svibanjskih žrtava 1995., Trg Vladka Mačeka, Trg žrtava fašizma, Ulica Adolfa Vebera, Ulica Andrije Hebranga, Ulica Ante Kovačića, Ulica Antuna Bauera, Ulica Antuna Heinza, Ulica Antuna Vramca, Ulica Antuna Vrančića, Ulica Augusta Cesarca, Ulica Baltazara Bogišića, Ulica Baltazara Dvorničića, Ulica Bartula Kašića, Ulica baruna Trenka, Ulica Benedikta Vinkovića, Ulica biskupa Galjufa, Ulica Blaža Šoštarića, Ulica Crvenog križa, Ulica Cvjetka Rubetića, Ulica Đure Crnatka, Ulica Eduarda Suhina, Ulica Eleonore Patačić, Ulica Erazma Barčića, Ulica Eugena Kumičića, Ulica fra Filipa Grabovca, Ulica Frana Vrbanića, Ulica Frane Bulića, Ulica Frane Petrića, Ulica Franje Hochmanna, Ulica Gaje Bulata, Ulica Grge Tuškana, Ulica Grgura Ninskog, Ulica Henrika Degena, Ulica Hrvoja Vukčića, Ulica Isidora Kršnjavoga, Ulica Ivana Banjavčića, Ulica Ivana Belostenca, Ulica Ivana Dežmana, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ivana Kukuljevića, Ulica Ivana Lepušića, Ulica Ivana Perkovca, Ulica Ivana Šveara, Ulica Ivana Znike, Ulica Ive Mallina, Ulica Jakova Gotovca, Ulica Josipa Eugena Tomića (bez kbr. 12A), Ulica Josipa Runjanina, Ulica Josipa Torbara, Ulica Jurja Biankinija, Ulica Jurja Branjuga, Ulica Jurja Križanića, Ulica Jurja Plemića, Ulica Jurja Žerjavića, Ulica kneza Borne, Ulica kneza Branimira (od Trga kralja Tomislava do Ulice Vjekoslava Heinzela), Ulica kneza Domagoja, Ulica kneza Mislava, Ulica kneza Mutimira, Ulica kneza Trpimira, Ulica kneza Višeslava, Ulica Koste Vojnovića, Ulica kralja Držislava, Ulica kralja Stjepana Tvrtka, Ulica kralja Zvonimira (od Trga žrtava fašizma do Ulice Vjekoslava Heinzela), Ulica kraljice Jelene, Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića, Ulica Ljudevita Posavskog, Ulica Marijana Derenčina, Ulica Marka Stančića, Ulica Matice hrvatske, Ulica Matije Mesića, Ulica Matka Laginje, Ulica Mihovila Pavlinovića, Ulica Mije Sinkovića, Ulica Milana Amruša, Ulica Milana Makanca, Ulica Natka Nodila, Ulica neznane junakinje, Ulica Nike Grškovića, Ulica Nikole Tesle, Ulica Nikole Tomašića, Ulica Paškala Buconjića, Ulica Pavla Hatza, Ulica Pavla Šubića, Ulica Petra i Tome Erdödyja, Ulica Petra Kružića, Ulica popa Dukljanina, Ulica Račkoga, Ulica Radoslava Lopašića, Ulica Stjepana Širole, Ulica Sv. Preobraženja, Ulica Šandora Brešćenskoga, Ulica Škendera Fabkovića, Ulica Tadije Smičiklasa, Ulica Tome Gajdeka, Ulica Tome Mikloušića, Ulica Vatroslava Jagića, Ulica Vjekoslava Heinzela (od Trga Eugena Kvaternika do Ulice kneza Branimira - zapadna strana), Ulica Vjekoslava Klaića, Ulica Vjenceslava Novaka, Ulica Vladimira Nazora (od Britanskog trga do Zamenhofove ulice), Varšavska ulica, Vlaška ulica, Vodnikova ulica, Vončinina ulica, Zamenhofova ulica, Zavojna ulica, Zavrtnica (od Ulice Ivana Banjavčića do Ulice kneza Branimira), Zvonarnička ulica.

I.1. ZONA

Demetrova ulica, Dubravkin put, Dverce, Gradec, Grič, Ilirski trg, Jezuitski trg, Jurjevska ulica (od Ilirskog trga do k.br. 41B), Kamenita ulica, Kapucinske stube, Lisinskoga ulica, Mlinske stube, Mesnička ulica, Mletačka ulica, Opatička ulica, Strossmayerovo šetalište, Stube Ivana Zakmardija, Ulica Josipa Eugena Tomića kbr. 12A, Trg Franje Markovića, Trg Katarine Zrinske, Trg sv. Marka, Ulica 29. listopada 1918., Ulica Ambroza i Klotilde Vranyczany, Ulica Antuna G. Matoša, Ulica Đure Basarička, Golubovac, Ulica Josipa Freudenreicha, Ulica Josipa Kuševića, Ulica Jurja Habdelića, Ulica Pavla Radića, Ulica sv. Ćirila i Metoda, Ulica Tita Brezovačkoga, Visoka ulica, Vitezovićeva ulica.

I.2. ZONA

Područje omeđeno Mostom slobode na zapadu, Mostom mladosti na istoku, Ulicom Damira Tomljanovića - Gavrana na jugu i Savskim nasipom na sjeveru.

Parkirališne zone i blokovi - centar Zagreba Foto: Grad Zagreb

ZONA I. dijeli se na:

BLOK 1 (ZONA I.1. Gornji grad)

Obuhvaća područje omeđeno na istoku Ulicom Pavla Radića (uključujući Mlinske stube), na jugu Šetalištem Josipa Jurja Strossmayera, k.br. 12A u Ulici Josipa Eugena Tomića, Stubama Ivana Zakmardija, na zapadu Mesničkom ulicom, Visokom ulicom, Demetrovom ulicom i na sjeveru Jurjevskom ulicom do k.br. 41B, uključujući Dubravkin put, Ulicu Golubovac izvan navedenog područja.

BLOK 2

Obuhvaća područje omeđeno na istoku Ulicom Medveščak, Ulicom Nike Grškovića, Ulicom Matije Mesića, Šalatom, Vončininom ulicom, na jugu Vlaškom ulicom – sjeverna strana (od Vončinine ulice do Draškovićeve ulice), Vlaškom ulicom (od Draškovićeve ulice do Ulice Augusta Cesarca), Ulicom Augusta Cesarca, Trgom bana Josipa Jelačića (zapadna, sjeverna i istočna strana), na zapadu Tkalčićevom ulicom (uključujući Krvavi most), Kožarskom ulicom, Medvedgradskom ulicom, Mlinarskom cestom, Ulicom Ive Mallina i na sjeveru Ulicom Antuna Vrančića i Gupčevom zvijezdom.

BLOK 3

Obuhvaća:

Arnoldova ulica

Britanski trg

Bosanska ulica (od Ilice do Ulice Paškala Buconjića)

Magdićeve stube

Pantovčak (od Britanskog trga do kbr. 104F)

Radnički dol

Rokov perivoj

Rokova ulica

Ulica Gaje Bulata

Ulica Ivana Gorana Kovačića

Ulica Ivana Kukuljevića

Ulica Mihovila Pavlinovića

Ulica Paškala Buconjića

Ulica Vladimira Nazora (od Britanskog trga do Zamenhofove ulice)

Zamenhofova ulica

BLOK 5

Obuhvaća područje omeđeno:

na istoku Praška ulica, Trg Nikole Zrinskog-zapad (k.br. 13 - 19), Trg Josipa Jurja Strossmayera-zapad (k.br. 7 - 12), Trg kralja Tomislava-zapad (k.br. 13 - 21), Trg Ante Starčevića, na jugu Grgura Ninskog, Mihanovićeva ulica, Josipa Runjanina, Đure Crnatka, Jukićeva ulica, Vatroslava Jagića, na zapadu Ulica Republike Austrije (ne uključujući Ulicu Republike Austrije) i na sjeveru Ilica (od Trga bana Josipa Jelačića do Ulice Republike Austrije), uključujući ulice Ivana Dežmana, Streljačka ulica, Josipa Eugena Tomića (bez k.br. 12A).

BLOK 6

Obuhvaća područje omeđeno:

na istoku Ulica Dragutina Domjanića (ne uključujući Ulicu Dragutina Domjanića), Trg Eugena Kvaternika, Vjekoslava Heinzela (od Trga Eugena Kvaternika do Ulice kneza Branimira - zapadna strana), na jugu Ulica kneza Branimira (od Ulice Vjekoslava Heinzela do Trga kralja Tomislava), na zapadu Trg kralja Tomislava-istok, jug i sjever (k.br. 1 - 12; k.br. 22), Trg Josipa Jurja Strossmayera-istok i jug (k.br. 1 - 6; k.br. 14), Trg Nikole Zrinskog-sjever, istok i jug (k.br. 1 - 11), Praška ulica (ne uključujući Prašku ulicu), na sjeveru Trgom bana Josipa Jelačića (južna strana), Jurišićeva ulica, uključujući Kurelčevu ulicu i Palmotićevu ulicu (k.br 1-9), Draškovićeva ulica, Vlaška ulica (od Draškovićeve do Vončinine ulice - južna strana), Vlaška ulica (od Vončinine ulice do Trga Petra Petretića), Trgom Petra Petretića, Jurkovićeva ulica, Petrova ulica (od Trga Petra Petretića do Ulice Dragutina Domjanića).

II. ZONA

Obuhvaća područje:

II.1. Aleja pomoraca, Avenija Dubrovnik (parni kbr. 6 - 12), Avenija Marina Držića (od Ulice kneza Branimira do Slavonske avenije), Avenija Marina Držića (od Slavonske avenije do ulice Prisavlje - zapadna strana), Avenija Većeslava Holjevca kbr. 12-22, Bednjanska ulica, Belečka ulica, Benkovićeva ulica, Bisačka ulica, Bistrička ulica, Bleiweisova ulica, Bosutska ulica, Božidarevićeva ulica, Breznička I., Breznička II., Brijunska ulica, Brodograditeljska aleja, Bukovačka cesta (neparni kbr. 1 - 37), Cernička ulica, Crni put, Čazmanska ulica, Čerinina ulica, Čiovska ulica, Čučerska ulica, Dobranska ulica, Doljani, Domobranska ulica, Donji prečac, Drenovačka ulica, Dubravkin trg, Dubravska ulica, Duknovićeva ulica, Dvorište, Fijanova ulica, Froudeova ulica, Gacka ulica, Galovačka ulica, Galovićeva ulica, Garićgradska ulica, Gorjanska ulica, Gornji prečac, Gradišćanska ulica (od Selske ceste do Prilaza baruna Filipovića), Granešinska ulica, Gruška ulica, Hvarska ulica, I. Jordanovački odvojak, Ilica (od Ulice Republike Austrije do Selske ceste), Iločka ulica, izvanulično javno parkiralište uz spojnu cestu između ulice Prilesje kod kbr. 1D i Bukovačke ceste kod kbr. 4, Jankovačka ulica, Japranska ulica, Jelaspoljska ulica, Jordanovac (od Maksimirske ceste do Ulice Mije Kišpatića), Jordanovačke livade I., Jordanovačke livade II., Kalnička ulica, Kamengradska ulica, Karašička ulica, Klanjčić, Klovićeva ulica, Kninski trg, Koranska ulica, Korčulanska ulica, Kornatska ulica, Koturaška cesta, Kozarčaninova ulica, Krapinska ulica (od Ozaljske ulice do Belečke ulice), Krbavska ulica, Krčka ulica, Krivajska ulica, Kruge, Kuhačeva ulica, Kuniščak, Kupska ulica, Lastovska ulica, Lička ulica, Livadarski put (od Ulice Augusta Harambašića do Ulice kneza Branimira), Loborska ulica, Lopudska ulica, Lukavečka ulica, Magazinska cesta (od Ulice Božidara Adžije do Nove ceste), Maksimirska cesta (od Trga Eugena Kvaternika do Bukovačke ceste), Mandaličina ulica, Međimurska ulica, Metalčeva ulica, Miljackina ulica, Miramarska cesta, Miramarski podvožnjak, Mirnovac, Mljetska ulica, Mrežnička ulica, Murterska ulica, Nad lipom, Nalješkovićeva ulica, Naselak, Nova cesta (od Magazinske ceste do Zagrebačke avenije), Novska ulica, Njivice, Njivice I., Njivice II., Njivice III., Njivice IV., Njivice V., Njivice VI., Olipska ulica, Orljavička ulica, Osredak, Palić, Palić mali, Park Stara Trešnjevka, Paromlinska cesta (od Koturaške ceste do Slavonske avenije), Paška ulica, Pašmanska ulica, Pelješka ulica, Petrova ulica (od Ulice Dragutina Domjanića do Bukovačke ceste), Pile I., Pile II., Pile III., Plitvička ulica, Plivska ulica, područje omeđeno Ulicom Damira Tomljanovića - Gavrana na sjeveru, Avenijom Većeslava Holjevca na zapadu, Avenijom Dubrovnik na jugu i Ulicom Savezne Republike Njemačke na istoku, Poljička ulica, Prilaz baruna Filipovića (od Selske ceste do Vodovodne ulice), Prilaz Ivana Visina, Prilaz Vladislava Brajkovića, Prilesje (od Bukovačke ceste do kbr. 1D - izvanulično parkiralište), Privlačka ulica, prostor omeđen Novom cestom s istočne strane, Nehajskom ulicom sa zapadne strane, Ozaljskom ulicom sa sjeverne strane i Zagrebačkom avenijom s južne strane Radnička cesta (od Avenije Marina Držića do Ulice Vjekoslava Heinzela), Radonjska ulica, Radučka ulica, Ramska ulica, Rapska ulica, Reljkovićeva ulica, Resnička ulica, Resselova ulica, Retkovečka ulica, Rujnička ulica, Ružmarinka, Savska cesta (od Jukićeve ulice do Slavonske avenije), Selska cesta (od Ilice do Gradišćanske ulice), Sesvetska ulica, Siget, Slavonska avenija (od Ulice Vjekoslava Heinzela do Savske ceste - sjeverna strana), Slovenska ulica, Sortina ulica, Sprečka ulica, Stara Peščenica II., Stara Peščenica IV., Stara Peščenica V., Strojarska cesta, Supilova ulica, Sutlanska ulica, Svetice, Šarengradska ulica, Šestinski dol (kbr. 1 - 12), Šetalište Jurija Gagarina, Šipanska ulica, Šoltanska ulica, Šumetlička ulica, Tenjska ulica, Trakošćanska ulica, Tratinska ulica, Trešnjevački trg, Trg Dražena Petrovića, Trg Francuske Republike, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja, Trg kardinala Franje Šepera, Trg Krešimira Ćosića, Trg Luke Botića, Trg Nevenke Topalušić, Trg Otokara Keršovanija, Trg senjskih uskoka, Trg Stjepana Radića, Trg svetog križa, Trg Vlaha Bukovca, Trnjanska cesta (od Koturaške ceste do Slavonske avenije), Trnjanska Savica, Trnjanski zavoj I., Trnjanski zavoj II., Trnjanski zavoj III., Trnjanski zavoj IV., Trpinjska ulica, Tržnica Savica, Tržnica Trešnjevka, Ugljanska ulica, Ukrinska ulica, Ulica Adama Mandrovića, Ulica Alberta Ognjana Štrige, Ulica Alexandera von Humboldta, Ulica Andrije Čubranovića, Ulica Andrije Žaje, Ulica Antuna Nemčića, Ulica Armina Šrapca, Ulica Augusta Harambašića, Ulica Bele Čikoša, Ulica Blaža Lorkovića, Ulica Bogoslava Šuleka, Ulica Božidara Adžije, Ulica Celestina Medovića, Ulica Cvijete Zuzorić, Ulica Dinka Ranjine, Ulica Divka Budaka (južna strana), Ulica dr. Pavla Markovca, Ulica Dragice Hotko, Ulica Dragojla Kušlana, Ulica Dragutina Domjanića, Ulica Dragutina Hirca, Ulica Dragutina Rakovca, Ulica Eugena Podaubskoga, Ulica Fausta Vrančića, Ulica Ferde Kovačevića, Ulica Ferde Livadića, Ulica Ferde Rusana, Ulica Filipa Vukasovića, Ulica Florijana Andrašeca, Ulica Frana Bošnjakovića, Ulica Frana Folnegovića, Ulica Frana Kesterčaneka, Ulica Franje Krežme, Ulica Franje Petračića, Ulica Franje Pokornoga, Ulica Franje Žigrovića, Ulica Gaje Alage, Ulica Gjure Čanića, Ulica Gjure Eisenhutha, Ulica Gjure Szaba, Ulica Gjure Szaba odvojak, Ulica grada Mainza, Ulica grada Vukovara (od Nove ceste do Ulice Vjekoslava Heinzela), Ulica Hermana Bužana, Ulica Hrvatske bratske zajednice, Ulica Huga Badalića, Ulica Ivana Broza, Ulica Ivana Bunića Vučića, Ulica Ivana Lučića, Ulica Ivana Metelka, Ulica Ivana Padovca, Ulica Ivana Rendića, Ulica Ivana Stožira, Ulica Ivana Trnskoga, Ulica Ivana Zahara, Ulica Janka Grahora, Ulica Janka Vukovića, Ulica Josipa Fona, Ulica Josipa Hanuša, Ulica Josipa Pasarića, Ulica Josipa Račića, Ulica Josipa Sermagea, Ulica Klementa Crnčića, Ulica kralja Zvonimira (od Ulice Vjekoslava Heinzela do Trga Johna Fitzgeralda Kennedyja), Ulica Krste Pavletića, Ulica Lavoslava Ružičke, Ulica Lavoslava Švarca, Ulica Lavoslava Vukelića, Ulica Ljerke Šram, Ulica Ljubomira Marakovića, Ulica Ljudevita Jonkea, Ulica Mate Ujevića, Ulica Matije Smodeka, Ulica Matije Valjavca, Ulica Matka Talovca, Ulica Mavra Vetranića, Ulica Meda Pucića, Ulica Metela Ožegovića, Ulica Milana Ogrizovića, Ulica Miroslava Kraljevića, Ulica Nikole Mašića, Ulica Nikole Škrlca, Ulica Ognjeslava Utješenovića, Ulica Otona Kučere, Ulica Paule i Većeslava Pavleka Miškine, Ulica Pavla Štoosa, Ulica Pere Budmanija, Ulica Petra Grgeca, Ulica Petra Hektorovića, Ulica Petra Petrovića Njegoša, Ulica Petra Sorkočevića, Ulica Petra Zoranića, Ulica Republike Austrije, Ulica Rikarda Katalinića Jeretova, Ulica Rudolfa Valdeca, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, Ulica Spiridiona Brusine, Ulica Šiška Menčetića, Ulica Tome Blažeka, Ulica Velimira Kljaića, Ulica Veselka Tenžere, Ulica Viktora Cara Emina, Ulica Vinka Jeđuta, Ulica Vjekoslava Babukića, Ulica Vjekoslava Heinzela (od Ulice kneza Branimira do Slavonske avenije - zapadna strana), Ulica Vjekoslava Heinzela (od Ulice Antuna Nemčića do Ulice kneza Branimira - istočna strana), Ulica Vjekoslava Karasa, Ulica Vjekoslava Novotnija, Ulica Vladimira Preloga, Ulica Vladimira Ruždjaka, Ulica Zinke Kunc, Ulica Zvonimira Rihtmana, Ulica Zvonimira Rogoza, Ulica Željka Maričića, Unačka ulica, Unska ulica, Vinogradska cesta (od Ilice do Podolja), Vodovodna ulica (od Ilice do sjeverno od željezničke pruge), Vranovina, Vranovinski ogranak I., Vranovinski ogranak II., Vrbanjska ulica, Vrbaska ulica, Vrbik, Vrbik I., Vrbik II., Vrbik III., Vrbik IV., Vrbik V., Vrbik VI., Vrbik X., Vrbik XI., Vrbik XII., Vrbik XIII., Vrtić I., Vrtić II., Vučanska ulica, Zavrtnica (od Ulice kneza Branimira do Ulice Ivana Zahara), Zeleni trg, Zelinska ulica, Zlarinska ulica, Zlatarićev prilaz, Zmajanska ulica, Zrmanjska ulica, Zrmanjski ogranak, Zvonigradska ulica, Zvornička ulica.

II.2.

Avenija Dubrovnik (južna strana Zagrebačkog velesajma).

II.3.

Dobri dol, Gorjanovićeva ulica, Jordanovac (od Ulice Mije Kišpatića do Lašćinske ceste), Ulica Mije Kišpatića, Lukovac, Podvršje.

ZONA II. dijeli se na:

BLOK 4

Bleiweisova ulica

Domobranska ulica

Gradišćanska ulica (od Selske ceste do Vodovodne ulice)

Ilica (od Ulice Republike Austrije do Selske ceste)

Kuniščak

Mandaličina ulica

Međimurska ulica

Nad lipom

Prilaz baruna Filipovića (od Selske ceste do Vodovodne ulice)

Reljkovićeva ulica

Selska cesta (od Ilice do Gradišćanske ulice)

Slovenska ulica

Šestinski dol (k.br. 1 - 12)

Trg Francuske Republike

Ulica Filipa Vukasovića

Ulica Gjure Čanića

Ulica Gjure Szaba

Ulica Gjure Szaba odvojak

Ulica grada Mainza

Ulica Janka Grahora

Ulica Janka Vukovića

Ulica Josipa Fona

Ulica Josipa Hanuša

Ulica Matka Talovca

Ulica Republike Austrije

Ulica Željka Maričića

Vinogradska cesta (od Ilice do Podolja)

Vodovodna ulica (od Ilice do sjeverno od željezničke pruge)

BLOK 7

obuhvaća područje omeđeno:

na istoku Bukovačka cesta (neparni kbr. 1 - 37), uključujući Prilesje (od Bukovačke ceste do kbr. 1D - izvanulično parkiralište) i izvanulično javno parkiralište uz spojnu cestu između ulice Prilesje kod kbr. 1D i Bukovačke ceste kod kbr. 4), Svetice, Divka Budaka (južna strana), na jugu Ulica kneza Branimira (od Divka Budaka do Vjekoslava Heinzela), na zapadu Ulica Vjekoslava Heinzela (od Ulice kneza Branimira - istočna strana do Trga Eugena Kvaternika), Trg Eugena Kvaternika (ne uključujući Trg Eugena Kvaternika), Ulica Dragutina Domjanića, na sjeveru Petrova ulica (od Ulice Dragutina Domjanića do Celestina Medovića), Celestina Medovića, Klanjčić, Dobri dol, Lukovac, Jordanovac, Mije Kišpatića, Ulica Frana Kesterčaneka.

BLOK 8

obuhvaća područje omeđeno:

na istoku Ulica Vjekoslava Heinzela (od Ulice kneza Branimira do Slavonske avenije - zapadna strana), na jugu Slavonska avenija (od Ulice Vjekoslava Heinzela do Avenije Marina Držića - sjeverna strana), na zapadu Avenija Marina Držića (od Ulice kneza Branimira do Slavonske avenije) - istočna strana i na sjeveru Ulica kneza Branimira (od Ulice Vjekoslava Heinzela do Avenije Marina Držića – južna strana - nema kbr).

BLOK 9

obuhvaća područje omeđeno:

na istoku Avenija Marina Držića - zapadna strana (od Ulice kneza Branimira do Slavonske avenije), na jugu Slavonska avenija (od Ulice Hrvatske bratske zajednice do Avenije Marina Držića - nema k.br.), na zapadu Ulica Hrvatske bratske zajednice – istočna strana (nema k.br.) i na sjeveru Ulica grada Vukovara (od Ulice Hrvatske bratske zajednice do Strojarske ceste), Strojarska cesta.

BLOK 10 (Savica)

obuhvaća područje omeđeno:

na istoku Avenija Marina Držića (od Slavonske avenije do ulice Prisavlje - zapadna strana), na jugu Savskim nasipom, na zapadu Ulica Vladimira Ruždjaka, Novska ulica i na sjeveru Gruška ulica, Lastovska ulica, uključujući ulice na zapadnoj strani:

Ulica Blaža Lorkovića

Ulica Dragice Hotko

Ulica Ivana Metelka

Ulica Mate Ujevića

Ulica Vinka Jeđuta

BLOK 12

obuhvaća područje omeđeno:

na istoku Trnjanska cesta (od Koturaške ceste do Ulice grada Vukovara – k.br. 1-11 sa podbrojevima), Ulica Hrvatske bratske zajednice - zapadna strana, na jugu Slavonska avenija (sjeverna strana), na zapadu Savska cesta (od Slavonske avenije do Šetališta Jurija Gagarina), Savska cesta – istočna strana (od Šetališta Jurija Gagarina do Jukićeve ulice) i na sjeveru Koturaška cesta.

BLOK 13

obuhvaća područje omeđeno:

na istoku Savska cesta – zapadna strana (od Jukićeve ulice do Šetališta Jurija Gagarina), Florijana Andrašeca, Šetalište Jurija Gagarina (zapadno od Savske ceste), Trg Nevenke Topalušić, na jugu Zagrebačka avenija, na zapadu Nehajska ulica, Ozaljska ulica (od Nehajske ulice do Krapinske ulice), Krapinska ulica (od Ozaljske ulice do Belečke ulice), Belečka ulica, Trakošćanska ulica, uključujući Ulicu Velimira Kljaića, Metalčeva ulica, Trg Krešimira Ćosića i na sjeveru Magazinska cesta (od Nove ceste do Ulice Božidara Adžije), Ulica Božidara Adžije, Jukićeva ulica (ne uključujući Jukićevu ulicu).

BLOK 15 (Siget)

Aleja pomoraca

Avenija Dubrovnik (južna strana Zagrebačkog Velesajma)

Avenija Dubrovnik (parni k.br. 6-12)

Avenija Većeslava Holjevca kbr. 12-22

Brodograditeljska aleja

Froudeova ulica

Prilaz Ivana Visina

Prilaz Vladislava Brajkovića

Resselova ulica

Siget

Sortina ulica

Trg senjskih uskoka

Trg svetog križa

BLOK 16 (Središće)

obuhvaća područje omeđeno:

na istoku Ulica SR Njemačke (parni k.br. 2-10), na jugu Avenija Dubrovnik, na zapadu Avenija Većeslava Holjevca i na sjeveru Damira Tomljanovića – Gavrana.

Parkirališne zone i blokovi - Novi Zagreb Foto: Grad Zagreb

III. ZONA

obuhvaća područje:

Aleja Vlade Antolića, Barčev trg - kbr. 14, 15 i 16 (tržnica Utrina), Cvjetna cesta, Cvjetno naselje I., Cvjetno naselje II., Cvjetno naselje III., Cvjetno naselje IV., Dankovečka ulica kbr. 6 i 8, Hrastin prilaz - kbr. 3 (tržnica Utrina), Koledinečka ulica - kbr. 4, 6 i 8 (Tržnica Dubrava), Lomnička ulica, Odranska ulica, Pakoštanska ulica (tržnica Jarun), parkiralište oko Doma zdravlja na adresi Vrabečak 4, parkiralište uz Tržnicu Vrapče, parkiralište uz Jarunsku ulicu (sjeverna strana Sportskog centra Mladost), područje omeđeno Hruševečkom ulicom, s dijelom Stubičke ulice i Ulicom Jurja Andrassyja na sjeveru, Selskom cestom na istoku, Ulicom Matka Baštijana na jugu i Vitezićevom ulicom na zapadu, Prisavlje (od Savske ceste do kbr. 3 - zgrada HRT-a), Rugvička ulica, Savska cesta (od Slavonske avenije do Veslačke ulice - istočna strana), Stupnička ulica, Trnjanska struga VI., Tržnica Dubrava, Tržnica Jarun, Tržnica Špansko, Tržnica Utrina, Ulica Hrvoja Macanovića - neparni kbr. 29 - 61 (tržnica Jarun), Ulica Josipa Kotnika, Ulica Josipa Marohnića, Veslačka ulica.

Na području Sesveta: Kašinska cesta (od Varaždinske ceste do Ulice Zinke Kunc), Ninska ulica, Rimski put, Trg Dragutina Domjanića, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske, Ulica Borisa Papandopula, Ulica Borisa Ulricha, Ulica Brune Bjelinskog, Ulica Dragana Plamenca, Ulica Huberta Pettana, Ulica Ivana Brkanovića, Ulica Ivana Grbavca, Ulica Ivane Lang, Ulica Ive Paraća, Ulica Krešimira Kovačevića, Ulica Ladislava Šabana (uključujući i servisnu cestu ispod razine ulice), Ulica Ljudevita Posavskog (između Ulice 144. brigade Hrvatske vojske i ulice Rimski put), Ulica Mladena Pozajića, Ulica Petra Dumičića, Ulica Rudolfa Matza, Ulica Stjepana Šuleka, Ulica Vladimira Stahuljaka.

ZONA III. dijeli se na:

BLOK 11 (Cvjetno naselje)

obuhvaća područje omeđeno:

na istoku Josipa Marohnića, Josipa Kotnika, na jugu Prisavlje (od k.br. 3 - zgrada HRT-a do Savske ceste), na zapadu Veslačka ulica, Savska cesta (od Slavonske avenije do Veslačke ulice - istočna strana) i na sjeveru Slavonska avenija (južna strana).

BLOK 14

obuhvaća područje omeđeno:

Hruševečkom ulicom, s dijelom Stubičke ulice i Ulicom Jurja Andrassyja na sjeveru, Selskom cestom na istoku, Ulicom Matka Baštijana na jugu i Vitezićevom ulicom na zapadu.

BLOK 17 (Tržnica Utrine)

Barčev trg - kbr. 14, 15 i 16 (tržnica Utrina)

Hrastin prilaz - kbr. 3 (tržnica Utrina)

Tržnica Utrina

BLOK 18 (Tržnica Dubrava)

Dankovečka ulica kbr. 6 i 8

Koledinečka ulica - kbr. 4, 6 i 8 (Tržnica Dubrava)

Tržnica Dubrava

BLOK 19 (Sesvete)

Kašinska cesta (od Varaždinske ceste do Ulice Zinke Kunc)

Ninska ulica

Trg Dragutina Domjanića

Ulica Ivana Grbavca

BLOK 20 (Novi Jelkovec)

Naselje Novi Jelkovec - područje omeđeno ulicama:

na istoku Borisa Ulricha, na jugu Rimski put, na zapadu Ljudevita Posavskog (između Ulice 144. brigade Hrvatske vojske i ulice Rimski put) i na sjeveru Ulica 144. brigade Hrvatske vojske.

Parkirališne zone i blokovi - Zagreb istok Foto: Grad Zagreb

BLOK 21 (Tržnica Vrapče)

parkiralište uz Tržnicu Vrapče

parkiralište oko Doma zdravlja na adresi Vrabečak 4

BLOK 22 (Tržnica Špansko)

Tržnica Špansko

BLOK 23 (Tržnica Jarun)

Pakoštanska ulica (tržnica Jarun)

Tržnica Jarun

Ulica Hrvoja Macanovića - neparni kbr. 29 - 61 (tržnica Jarun)

Parkirališne zone i blokovi - Zagreb zapad Foto: Grad Zagreb

PARKIRALIŠTA KOJA NISU DIO BLOKOVA:

parkiralište uz Jarunsku ulicu (sjeverna strana Sportskog centra Mladost)

IV. ZONA (izvanulična javna parkirališta)

IV. 1. ZONA

- Zagrebački velesajam - istok (prostor omeđen Antallovom ulicom na sjeveru, Avenijom Većeslava Holjevca na istoku, Avenijom Dubrovnik na jugu i cestom koja povezuje Antallovu ulicu i Aveniju Dubrovnik na zapadu),

- dva izvanulična parkirališta s istočne i zapadne strane Avenije Gojka Šuška kod Terminala Dubrava,

- izvanulično parkiralište s južne strane Teniskog centra Maksimir uz sjevernu stranu Ulice XI. Ravnice.

IV. 2. ZONA

izvanulično parkiralište sa zapadne strane Strojarske ceste unutar kompleksa Gredelj,

izvanulično parkiralište s jugozapadne strane raskrižja Bednjanske ulice i Unske ulice,

dva izvanulična parkirališta uz Radničku cestu (između Ulice Frana Folnegovića i Ulice Vjekoslava Heinzela).

V. ZONA (Park & Ride)

Park & Ride parkiralište koje obuhvaća Hitrecovu ulicu, Ulicu Divka Budaka (sjeverna strana), izvanulično parkiralište sjeverozapadno od terminala Borongaj omeđeno Ulicom Divka Budaka na jugozapadnoj strani te Hitrecovom ulicom i Ulicom Mije Krešića na istočnoj strani, parkiralište s južne strane Maksimirske ceste od ulice Svetice do Stadiona Maksimir, parkiralište sa sjeverne i istočne strane Sportsko-rekreacijskog centra Svetice, Ulica Mije Krešića (od Hitrecove ulice do Ulice kneza Branimira).

Područja Park & Ride parkirališta izvan V. zone određuje posebnim zaključkom gradonačelnik.

