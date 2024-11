Ogroman je jaz između proklamiranih i stvarnih smanjenja emisija stakleničkih plinova. Mnoge zemlje još su daleko od ispunjenja svojih nacionalno utvrđenih doprinosa.

Trenutna politika u svijetu do kraja ovog stoljeća vodi u povećanje globalnih temperatura od 2.6 do 3.1 Celzijevog stupnja.

Kako bi se izbjegao najcrnji scenarij, najnovije izvješće UN-a za okoliš pod naslovom "Ne više vrućeg zraka ... Molim!" razmatra koliko svaka zemlja, u sljedećem krugu nacionalno utvrđenih doprinosa, mora reducirati emisije kako bi se postigli ciljevi Pariškog sporazuma.

Konkretno to znači smanjenje emisije do 2030. za 42 posto i 57 posto do 2035. Ključnu ulogu u tome imaju zemlje G20, posebno one s najvećim emisijama. No, trenutne politike na bude optimizam.

Pročitajte i ovo ispisao povijest Prvi osuđenik u Bijeloj kući: Što će biti sa svim suđenjima protiv Donalda Trumpa?

Pročitajte i ovo Sa samita u Budimpešti Petrović otkrila koja joj je bila najzanimljivija izjava nakon izbora u SAD-u: "Priznao je da je Trump bio u pravu i komplimentirao mu na najjače"