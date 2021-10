Nakon priloga objavljenog u Dnevniku Nove TV, zagrebačke gradske vlasti ipak neće smanjiti stipendije studentima s invaliditetom, a sve da bi uštedjeli oko 300.000 kuna. Velika je to vijest za studente s invaliditetom i njihove obitelji koji su često prepušteni sami sebi. Više donosi reporter Ivan Čorkalo.

Stipendije studentima invalidima ostaju netaknute. U zadnji čas Grad Zagreb odustao je od kontroverznog prijedloga.

"Stipendijski programi Grada Zagreba u onom obliku u kojem ćemo ih uputiti u Gradsku skupštinu - imat će iste iznose, za učenike to je 2700 kuna, a za studente 3800 kuna. To su iznosi kakvi su bili i do sada", rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

Presudili su, kažu u Gradu, prijedlozi dobiveni tijekom jednomjesečne javne rasprave.

"Javna rasprava za nas nije 'pro forma' nego doista prostor demokratskog djelovanja gdje se može odvagnuti sve argumente i poboljšati prijedloge i mi smo smatrali da je fer i uključivo onda uvažiti prijedloge koje dolaze od ciljanih skupina", dodaje.

No široj javnosti taj je plan postao poznat tek kada je Dnevnik Nove TV upozorio da se studentima s invaliditetom stipendije drastično krešu. Ispod radara htjela se provući godišnja ušteda od 300-tinjak tisuća kuna.

"Mnogi kad vide nas misle da od nas neće biti nikad ništa, a ustvari mi smo normalne osobe koje imamo svoje ciljeve i ne odustajemo baš tako lako od njih", komentirala je studentica Laura Soče.

"Na nama najmanje trebaju štedjeti, umjesto da nas potiču, oni nas sputaju", poručila je prije nekoliko dana Laura, studentica koja boluje od cerebralne paralize.

"Presretna sam što je u naših gradskih vlasti konačno prevladao razum", rekla je.

Tomašević objasnio zašto je dao posao Pripuzu i otkrio za koliko je milijuna muž Bandićeve pročelnice čuvao prazne gradske stanove i poslovne prostore

Kontroverzni potez zagrebačke gradske vlasti: Studentima s invaliditetom planiraju znatno skresati stipendije

Pričali smo taj dan i s Danijelom, studentom agronomije. Za današnju odluku doznao je po izlasku s predavanja.

"Smanjivati stipendije na nas 29, to je kritična situacija. Zahvalan sam i roditeljima i dragom Bogu", izjavio je Danijel Primorac.

Njegova majka, Marina Primorac govori da ispada kao da prose. "Pa ispada jer mi svu pravdu za njih tražimo na cesti", dodaje.

A u svakodnevnici su, nažalost, prepušteni sami sebi.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr