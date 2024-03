Zadnji potez Vlade prije raspuštanja Sabora: Ne bi trebalo biti neugodnih iznenađenja

Pred raspuštanje Sabora, Vlada će odigrati svoju posljednju kartu. Stiže novi paket mjera za građane i poduzetništvo.

"Ono što vam u ovom trenutku mogu reći jest budući da sad međuresorski pripremamo taj paket mjera da će se nastaviti sa svim onim dobrim stvarima koje su bile i dosad. Tak da neće biti povećanja cijene niti električne energije, niti plina kad govorimo o građanima i većem dijelu poduzetništva", rekao je ministar Oleg Butković.

Na računima za struju i plin tako neće biti neugodnih iznenađenja. No, upozoravaju u Mostu, minus nastaje u HEP-u pa je pitanje koliko doista građani uštede.

"Kratkoročno se to može predstaviti kao smanjenje građanima određene cijene, ali im se onda višestruko više uzima kroz proračun gdje se onda pune te HEP-ove rupe", poručio je Zvonimir Troskot.

Cijene trideset potrošačkih proizvoda i dalje će biti zamrznute. To će pomoći građanima, ali iz oporbe tvrde da je bilo puno boljih mjera u borbi protiv inflacije

"Stanovanje, nikakvih obuzdavanja cijena nije bilo. Mi smo recimo predlagali na hranu porez na ekstraprofite, i to se odbilo", rekla je Jelena Miloš iz stranke Možemo.

Onima koji u pravilu imaju najmanje - a to su umirovljenici stiže novi antiinflacijski dodatak. Između 50 i 160 eura dobit će svi koji imaju mirovinu manju od 840 eura. No, ako se pita desnicu, to su površne mjere. A ako se pita ljevicu, Vladin dodatak je nedovoljan. Oni bi uveli 13. mirovinu, a imaju plan i gdje nabaviti novac

"Banke su ove godine iznijele deset milijardi kuna neto dobiti iz Hrvatske. Većinu tog novca je uplatila Hrvatska narodna banka Te novce su dosad uplaćivali u državni proračun.Tu je apsolutno bilo prostora za trinaestu mirovinu umirovljenicima", rekao je Boris Lalovac iz SDP-a.

Hoće li mjere iz Vladinog šestog paketa biti dovoljna zaštita od inflacije? Odgovor na to pitanje građani će dati na najizravniji mogući način. Na biralištima...

