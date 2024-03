Nevjerojatni prizori na obali, brod na cesti, odroni i poplavljeni podrumi: "Konstantno imamo dotok te vode kroz zidove"

Tijekom prošle noći pale su čak 164 litre kiše po četvornom metru. Nedaleko od Nina nesvakidašnji prizor, brod na cesti. Obližnja nabujala rječica izbacila je plovilo.

I na Dugom otoku, problemi. Zbog nevremena, na cesti su završile stijene. Na tlo se s brda srušilo između 60 i 70 kubika kamenja i zemlje. Radnici su na terenu i saniraju odron.

"Do sada 28 intervencija, 11 je u tijeku i još nekih 20-ak je na čekanju. Konstantno imamo dotok te vode kroz zidove, kroz podove pa nam je samo to ispumpavanje otežano. S obzirom da još uvijek pada kiša i imamo snažan dotok tih podzemnih voda i dok to ne stane, dok se one ne povuku pumpanje će biti otežano", ispričao je Boris Jović, zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika.



"Noćas ja sam stavio ove pumpe po kiši i sve, vidite to su moje pumpe, još imam dolje jednu. Dvije pumpe onda sam zvao njih, prije su došli ima dva sata, ovo tamo su ispumpali, sada ovo ovdje i evo to je to", rekao je Joso Peša iz Zatona.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić dobila je obavijest iz zadarskog Vodovoda. Zbog obilnih kiša došlo je do zamućenja vode, pa se preporuča preventivno prokuhavanje vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

Razgovarala je s Matejem Rudićem, županijskim vatrogasnim zapovjednikom.

"Ukupno smo na području Zadarske županije u 23 sata jučer zaprimili 74 dojave o polavljivanju prostora, uglavnom se tu radilo o podrumima i garažama. 51 intervencija je u potpunosti odrađena, a 23 su u tijeku odrađiavnja", ispričao je.

Vatrogasci su imali problema.

"U Zadru je voda s brda, s viših razina se cijedi prema moru i sva voda koju mi fizički izbacimo iz podrumskih prostorija, nova dolazi. Mi sada održavamo nivo u ovim prostorima da građanima podrumi ne bi još više poplavljivali", ispričao je i dodao da se nada da će noćas sanacije biti dovršene.

Uskoro će izvlačiti automobil iz garaže u kojoj je bio parkiran, a upravo su takvih slučajeva imali najviše. "Voda je narasla do nekih 60, 70 centimetara i onda će polako vučna služba to izvući."

Sreća u nesreći je da nije bilo ozlijeđenih niti je poplavio velik broj stambenih prostora, ali vatrogasac ipak poručuje: "Normalno da će šteta bit velika."

