I ovu je nedjelju svaki treći Hrvat proveo na poslu, a najveći dio njih u trgovini. Nakon što je je Općina Ivankovo ukinula rad nedjeljom, na isti se potez sprema i Mursko Središće, najsjeverniji grad u Hrvatskoj.

Pitanje neradne nedjelje aktualizirala je Općina Ivankovo koja je ukinula rad nedjeljom. Sada o tome razmišljaju i druge jedinice lokalne samouprave.

Nedjeljno prijepodne u najsjevernijem gradu u Hrvatskoj, Murskom Središću, dio građana proveo je na misi, a drugi dio u trgovini. "Idem informativno neke stvari pogledati", kazao je Marijan iz Murskog Središća. U trgovini je bio i Zdravko koji kaže da je morao ići. "Tak je navika sad, a da bi bila zatvorene, to sam za", kaže Darinka.

Za zatvaranje je i gradonačelnik. Idući tjedan s trgovcima će održati sastanak kako bi regulirali rad nedjeljom. Ponudit će dvije opcije. "Naš plan da se ne radi nedjeljom ili da se nađe kompromisno rješenje. Da svaka od tih većih trgovina bude dežurna par mjeseci u godini tak da bude vuk sit i koza cijela. Mislim da je najbolje vrijeme za to. Fali nam radna snaga, njima bi troškovi pali i mislim da se dogovor može postići", kazao je Dražen Srpak, gradonačelnik Murskog Središća.

Na sastanak s gradonačelnikom, kako doznajemo, odazvat će se većina trgovaca i spremna je poduprijeti ideju o neradnoj nedjelji. Paradoksalno je da se grad nalazi na samoj granici svega šest kilometara od prvog većeg slovenskog grada. Ondje trgovine nedjeljom rade do 14 sati.

Trgovine nedjeljom rade u susjednim zemljama

Trgovine nedjeljom rade i u Mađarskoj, BiH i Srbiji. Ne rade u Njemačkoj i Austriji. U Gospodarskoj komori smatraju da bi se u slučaju neradne nedjelje u cijeloj zemlji trgovina na pograničnom području prelila na susjedne zemlje. Ističu kako su stavovi domaćih trgovaca podijeljeni.

"Veliki maloprodajni lanci koji su u zadnjih 20 godina imali zaista velike investicije u hrvatsku maloprodaju govore da im je svaka minuta njihovog radnog vremena zapravo bitna", kazala je Tomislava Ravlić iz Hrvatske gospodarske komore. "Druga strana trgovca, to su obrtnička trgovina i mali kvartovski dućani kažu, zapravo, da se rad nedjeljom ne bi znatnije odrazio na njihovo poslovanje", dodaje Ravlić.

Rad nedjeljom mora biti više plaćen

Prosječna plaća prodavača iznosi 4000 kuna bruto za prosječna 174 sata rada. Sindikati upozoravaju kako Zakon predviđa da se rad nedjeljom mora platiti više, ali ne i koliko.

"Imamo svjedočenje velikog broja ljudi koji kaže da im je to 30-ak, možda 40-ak kuna više plaćeno na toj njihovoj nedjelji, ali isto tako kažu da i kad bi im netko dao i do tri puta višu nadnicu za taj dan to ne bi moglo nadoknaditi ono što izgube", objašnjava Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnog sindikata.

Prema podacima Eurostata za 2017. svaki treći Hrvat radi nedjeljom. U Europi tek svaki četvrti radnik. Iz Ministarstva gospodarstva na naš upit razmišlja li se o ukidanju rada nedjeljom, nismo dobili odgovor.

Neslužbeno pak doznajemo da se razmišlja o izmjeni Zakona o trgovini te da se provode analize o isplativosti radne nedjelje. Do sad je nedjelja dva puta bila neradna - 2004. i 2009., no oba puta zabranu je rušio Ustavni sud.

