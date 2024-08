Za vikend ponovno možemo očekivati više temperature: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Stabilizira se atmosfera naših krajeva. Tlak zraka u velikom dijelu Europe opet je u porastu, nema više one visinske ciklone nad nama, a i fronte su odmakle dalje na sjeveroistok. U takvim ćemo uvjetima sljedećih dana imati više sunca i sve toplije vrijeme.

U četvrtak ujutro će biti sunčano, u Dalmaciji i pretežno vedro. Na kopnu je u ranim jutarnjim satima moguća magla, ponajprije Lici i Posavini. Međutim, tamo gdje će se ona i stvoriti, neće dugo trajati. Tijekom noći će na Jadranu zapuhati bura, koja će naglo jačati, na umjerenu do jaku, i ona će puhati još i u četvrtak prijepodne. Pod Velebitom će imati olujne udare, pa je na snazi meteoalarm. Najniža temperatura na kopnu će biti između 15 i 17, a na obali od 23 do 25.

I poslijepodne će biti sunčano u središnjoj Hrvatskoj. Samo uz visoke i tanke oblake. Vjetar će biti slab, a temperatura oko 28. Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu – pretežno sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Ovdje će biti i malo toplije nego na zapadu, između 28 i 30 stupnjeva, sa slabim vjetrom sjevernih smjerova, pa će barem on malo osvježavati.

U Istri, Primorju i gorju poslijepodne sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Pod Velebitom će još puhati bura, no bit će znatno slabija nego ujutro. Drugdje uz more će okrenuti na maestral. Na obali će biti vruće, s maksimalnom temperaturom oko 31, a u gorju ugodnije, od 23 do 27.

U Dalmaciji će u četvrtak biti sunčano, samo prolazno uz malo oblaka u popodnevnim satima, a na jugu i pretežno vedro. Bura će do sredine dana Oslabjeti i zatim će zapuhati umjeren maestral. Temperatura će biti malo viša nego u srijedu, uglavnom između 31 i 33, dakle pomalo vruće.

More se malo ohladilo. Bura ga je promiješala, pa mu je temperatura sada između 25 i 28, i dalje znači ugodno, no kako će večeras zapuhati jača bura, tako će se i temperatura mora još malo spustiti, pa bi sljedećih dana nekima moglo biti i hladno.

U četvrtak će biti puno cirrusa na nebu - to su oni tanki, prozirni oblaci koji nebu daju mliječno bijelu boju. I oni lokalno znaju čak pojačati UV zračenje. Tako će UV indeks u četvrtak u cijeloj zemlji biti visok, pa ponovno treba pripaziti pri izlaganju suncu.

Vikend će biti sunčan i vruć u unutrašnjosti. Danju će biti između 31 i 33 stupnja, no dobro je da će noći ostati ugodne, čak pomalo svježe, s najnižom temperaturom oko 17. Tek u nedjelju poslijepodne postoji mala mogućnost za kraće, lokalne pljuskove.

I na Jadranu će biti sunčano vruće, samo uz malo oblaka. Od petka će se izmjenjivati jutarnji burin i dnevni maestral, oboje će biti slabi do umjereni. Temperatura će uglavnom biti oko 33 danju te oko 23 noću.

U svakom slučaju, sve do kraja tjedna ostaje nam sunčano. Već je u srijedu zatoplilo, a idućih dana će temperatura još malo rasti, pa će za vikend u cijeloj Hrvatskoj, osim u gorju, biti iznad 30. Većinom će biti i suho, tek su u nedjelju poslijepodne na kopnu mogući kraći, lokalni pljuskovi. I podsjetnik još - večeras će na obali ojačati bura. Puhat će cijelo jutro u četvrtak. Najjače pod Velebitom gdje će biti olujnih udara. Ipak, neće dugo trajati, već će do podneva oslabjeti.

