Pokušao je prevariti Plenkovića i glumio šeficu DORH-a: "Električar Renato je očito imao neki kratki spoj u glavi"

Skriven iza računala ili telefonske slušalice. Renato V. pretvarao se da je Zlata Hrvoj Šipek.

Otkrilo se da je lažirao adresu bivše glavne državne odvjetnice i pisao šefu Vlade ne mareći za pravopisne pogreške.

"Poziv za ispitivanje radijskog kaznenog djela. Osumljičani ste za izdavanje Republike Hrvatske i njihovog naroda...."

Zbog ovog je zaradio optužnicu. No, niti mu je Andrej Plenković bio prva meta, niti je to radio prvi put. Locirali su ga u Švedskoj.

"I utvrdili da se radi o električaru koji očito ima neki kratki spoj u glavi, međutim, to ga ne opravdava", rekao je odvjetnik Branko Šerić.

38-godišnjak, podrijetlom iz BIH, davno se okomio i na druge hrvatske institucije, policajce, pojedince. Spominjao je članove obitelji, iznosio podatke iz privatnog života, dolazio do susjeda. Prijetio smrću čak i čelnom čovjeku tajne službe. Uznemiravao i nazivao prezimenjake Daniela Markića, javno otkrivao gdje živi.

"Bog će te kazniti, ali je ruka od čovjeka jača od ruke Boga!" Električar Renato do sada je sve negirao. I za svoje osobne probleme krivio je druge.

"To je isto kao i kad nekom vozaču koji je napravio neki prekršaj uzmemo vozačku dozvolu,

i dalje on može u nekom trenutku sjest u vozilo. Neke će to spriječit, neke neće. Ovdje je situacija identična. I uopće ga ne spriječava gdje on sjedi", poručuje Alen Delić, Hrvatska udruga menadžera sigurnosti. I ne mora biti informatički pismen, kaže naš sugovornik.

"Svaku prijetnju treba shvatiti ozbiljno i čini mi se da to u ovim slučajevima službe rade i

posebno što međusobno komuniciraju i mogu doći do tih informacija kada je nešto

relevantno, a kada nije", nadodaje Delić.

Hrvatsko pravosuđe sada ga tereti za više kaznenih djela. "Od računalne prijevare do prijetnje najvišim dužnosnicima, i predsjedniku Vlade. Najveća kazna je od 1 do 8 godina. S obzirom da je u Švedskoj to je najmanji problem, jer nakon kaznenog progona treba tražiti njegovo izručenje i procesuiranje", nastavlja Šerić.

Jedan takav pokušaj već je propao. Za niz slučajeva telefonskog i drugog uznemiravanja

zna se više od četiri godine. Ali hrvatskom pravosuđu kojem brzina, očito nije vrlina, nikamo se ne žuri.

