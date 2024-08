Stiže nova promjena vremena: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Duboka ciklona koja je donijela zamjetnu promjenu vremena u srijedu se popunjava i odmiče na istok, a sa zapada će svojim rubnim dijelom proći još jedan atmosferski poremećaj koji će uglavnom u unutrašnjosti prolazno donijeti nove oborine.

U utorak ujutro u većini će krajeva biti djelomice sunčano i uglavnom suho. Jedino na otocima i otvorenom moru još može biti pljuskova i grmljavine. U unutrašnjosti će uglavnom po kotlinama i dolinama rijeka biti kratkotrajne magle. Vjetar uglavnom slab. Jutro malo svježije, u unutrašnjosti uz najnižu temperatura od 15 do 19, a na Jadranu od 20 do 24 Celzijeva stupanja.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj bit će djelomice sunčano, no ne posve stabilno pa će sredinom dana i poslijepodne biti lokalnih pljuskova i grmljavine, ponegdje i izraženijih. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura oko 27 do 29 stupnjeva. Poslijepodne i u istočnim predjelima valja računati na mogućnost izraženijih pljuskovi i grmljavina. Vjetar i ovdje slab do umjeren. Poslijepodne temperatura od 29 do 31 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na sjevernom Jadranu bit će pretežno sunčano. Sredinom dana i poslijepodne u gorskom području i unutrašnjosti Istre mjestimice pljuskovi i grmljavina koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren u goru sjeveroistočni.

Na Jadranu sjeverozapadnjak i bura, koja će podno Velebita navečer jačati na jaku, ponegdje i s olujnim udarima. Najviša temperatura u gorskom području od 22 do 27, a na Jadranu - 30 ili 31 stupanj.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano i uglavnom suho. Jedino još u unutrašnjosti i samo ponegdje na obali poslijepodne može biti pokojeg pljuska. Vjetar slab i umjeren, navečer i u noći na četvrtak u okretanju na buru. Temperatura od 29 do 31 stupnja.

More je ponegdje za stupanj svježije, no i dalje vrlo toplo većinom od 26 do 28 stupnjeva.

U nastavku tjedna u unutrašnjosti će biti pretežno sunčano povremeno s umjerenom naoblakom i postupno sve toplije. Vjetar većinom slab. Tijekom noći i jutra lokalno može biti magle.

Na Jadranu će prevladavati sunčano s toplim jutrom, a poslijepodne vruće. U četvrtak jaka bura, lokalno s olujnim udarima, zatim sjeverozapadnjak, a od petka uz obalu jugozapadnjak.

Po svemu sudeći, do kraja tjedna bit će pretežno sunčano i još malo toplije pa će i u unutrašnjosti biti ljetnih vrućina. Potkraj nedjelje, uglavnom u gorju, postoje naznake za lokalne nestabilnosti.

