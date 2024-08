Prvi čovjek DP-a Ivan Penava održao je konferenciju za novinare nakon što je Mario Radić najavio da ide u utrku za predsjednika DP-a. Radić je pozvao Penavu da javnosti iznese svoj ratni put. Penava je izrazio zadovoljstvo što ima protukandidata u Radiću i dodao da bi bio nezadovoljan da je jedini kandidat jer to ne bi bilo demokratski.

"Izuzetno mi je drago što sam dobio protukandidata u vidu gospodina Radića i nadam se još kojoj kandidaturi. Bio bi loš scenarij da sam bio jedini. Ne bih to volio, ne bi to bilo demokratski. Čestitam Radiću što je izašao iz sjene i odlučio se za kandidaturu. Stalno je bio nekako sakriven, nikada taj saborski mandat nije konzumirao. Na pola puta se predomislio oko mjesta ministra. Nadam se da neće ovaj put, da će ustrajati na svojoj kandidaturi", rekao je Penava.

Komentirao je unutarstranačke izbore.

"Mnogi su zaboravili da je ovo unutarstranačka utakmica i da poslije toga treba sjesti za stol. Vidimo da se ta prljava kampanja nastavlja. To je loš put, da netko pokušava doći do pobjede raznim izmišljotinama. U tome maksimalno, koliko je moguće, nećemo sudjelovati. Apeliram da se suzdržimo od prljavih stvari", poručio je.

Na pitanje misli li tu na Radića rekao je: "Čitate članke ovih dana. Mogli smo birati ostati u oporbi ili prionuti poslu. Pokušavamo i nastojimo promijeniti Hrvatsku nabolje. Imamo pobjedničku stranku s nikad boljim rezultatima. I sada to nekome smeta", ocijenio je. "Da su to politički konkurenti, to mi je razumljivo. Ali da to rade snage unutar DP-a, to ipak miriše na neke duboke strukture, destruktivne. Poručujem svima, našim simpatizerima, da im to neće poći za rukom", kazao je Penava u Splitu.