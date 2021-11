Otac osmero djece ostao je bez 37-godišnje supruge, koja je preminula od melanoma. Pokrenuo je humanitarnu akciju. Ima samo jednu želju.

Dijana, supruga Zadranina Matea Torića, u 37. godini je preminula od melanoma. Iza sebe je ostavila osmero djece i supruga, koji radi kao nastavnik u osnovnoj školi. ''To je sve svježe. Prošla su tri mjeseca i jednostavno smo još pod tim emocionalnim dojmom i onda mi odgovara sad pomoć moje obitelji i drugih ljudi. Ako sam ja držao onako, mi to kažemo, jedan kantun kuće, a žena tri, sad ja moram polako osvajati i ova tri'', rekao je Torić za Dnevnik Nove TV.

Najmlađa kći Karmela ima samo jednu, a najstarija Debora deset godina. Na nagovor prijatelja odlučio je pokrenuti humanitarnu akciju kojom bi kupili veću obiteljsku kuću.

''Do sada smo prikupili nešto više od milijun kuna, u samo tri dana'', kazao nam je presretni otac osmero djece, kojem je krajnji cilj prikupiti tri milijuna kuna za novu kuću.

''Najviše me dira što ulazim u komunikaciju s ljudima koji me bodre. Kažu mi svoje životno iskustvo i iz toga svega proizlazi da, ako si ranjen u životu, ipak proizlazi nešto novo i dobro. To što imaju danas pripisuju i tome nečemu što su imali loše u životu - što ih je ojačalo'', kazao je za DNEVNIK.hr Torić.

Maleni Noa jedini u Hrvatskoj boluje od bolesti zbog koje više ne vidi na jedno oko, a sada treba pomoć kako bi otputovao u Švicarsku na liječenje

Zaklada Ana Rukavina donirala milijun kuna za izgradnju sterilne jedinice Odjela dječje onkologije i hematologije KBC-a Zagreb

Također, i djeca su sretna. ''Kao i kod mene, ohrabruje ih i daje im na nekoj vrijednosti. Znaju da su zaštićeni u tom psihološkom smislu'', zaključio je Torić.

Humanitarna akcija traje od 1. studenog 2021. do 1. ožujka 2022. godine uplatom novčanih priloga građana.

Prema zakonskim odredbama, u tu je svrhu otvoren poseban broj kunskog žiroračuna na koje građani mogu uplaćivati svoje priloge.

Novac se može uplatiti na ovaj račun, s opisom plaćanja "Kuća za Dijaninu dicu":

IBAN HR12 2340 0093 1135 1377 3

Vlasnik računa je Marino Jurjević, Murvica, Ulica Tina Ujevića 10, 23000 Zadar, Hrvatska

SWIFT adresa (BIC) Privredne banke Zagreb d.d.: PBZGHR2X

Ako aplikacija za online uplatu traži model plaćanja, treba upisati 00.

Ako se traži poziv na broj, može se upisati datum bez točkice, primjerice 02112021.