Otac osmero djece ostao je bez 37-ogodišnje supruge. Djeca sada imaju samo jednu želju.

Sretan obiteljski život s osmero djece naglo se promijenio kad je Dijana, supruga Zadranina Matea Torića, u 37. godini umrla od melanoma.

''Ne možeš se nikada pripremiti na to. Iako smo mi godinu dana vidjeli da bi moglo biti to, da bi se mogla dogoditi smrt, uvijek je bila ta nada i optimizam. Da je ona jača od toga'', priča samohrani otac.

Život je zbog djece morao krenuti dalje. Na ulogu samohranog oca još se privikava, a u svemu mu pomaže obitelj.

''To je sve svježe. Prošla su tri mjeseca i jednostavno smo još pod tim emocionalnim dojmom i onda mi odgovara sad pomoć moje obitelji i drugih ljudi. Ako sam ja držao onako, mi to kažemo, jedan kantun kuće, a žena tri, sad ja moram polako osvajati i ova tri'', kaže.

Djeca imaju samo jednu želju

Želi nastaviti na putu na kojem su on i supruga stali, ali ne može sam. Zato je na nagovor prijatelja odlučio pokrenuti humanitarnu akciju kojom bi kupili veću obiteljsku kuću.

''Malo osokoljen od svojih prijatelja, ja sam razmislio i prihvatio obratiti se narodu da onda nekako zajedno pokušamo riješiti taj problem'', priznaje. Želja je to i djece koja žive u malom stanu s dvije sobe.

''Moja želja je imati jednu veliku kuću, psića i da se mama vrati'', kaže Mateova kćerka Ana.

Mateo je optimističan. ''S njima sam, tako da oni to prenose na mene i onda me to motivira za dalje, za ići dalje kroz život'', govori nam.

Kako pomoći?

Prikupljanje humanitarne pomoći za obitelj Torić odobrilo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske pod nazivom ''Pomoć deveteročlanoj obitelji socijalno osjetljivoj pri kupnji obiteljske kuće u svrhu stambenog zbrinjavanja''.

Akcija traje od 1. studenog 2021. do 1. ožujka 2022. godine uplatom novčanih priloga građana.

Prema zakonskim odredbama, u tu je svrhu otvoren poseban broj kunskog žiroračuna na koje građani mogu uplaćivati svoje priloge.

Novac se može uplatiti na račun, s opisom plaćanja Kuća za Dijaninu dicu:

IBAN HR12 2340 0093 1135 1377 3

Vlasnik računa je Marino Jurjević, Murvica, Ulica Tina Ujevića 10, 23000 Zadar, Hrvatska

SWIFT adresa (BIC) Privredne banke Zagreb d.d.: PBZGHR2X

Ako aplikacija za online uplatu traži model plaćanja, treba upisati 00.

Ako se traži poziv na broj, može se upisati datum bez točkice, primjerice 02112021.