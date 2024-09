U nekim zgradama prije devet, a negdje već i deset godina – toliko je prošlo od obaveznog postavljanja razdjelnika, a sada se zbog roka trajanja moraju mijenjati.

"Svaki euro je važan, sve je to važno, ali korist je puno veća nego ta cijena", ustvrdio je Zdravko Vladanović, predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada u Zagrebu.

Ušteda se vidi, posebice u stanovima u sredini, ali uspoređuju se i sa susjedima koji razdjelnike nisu stavili.

"Ako mi nije potrebno, racionaliziram i da ih dovedem u temperaturu koja mi je potrebna. Ova preostala tri ulaza to ne mogu, njihovi ventili su stalno maksimalni. Oni da bi regulirali temperaturu otvaraju vrata i prozore. Ta energija odlazi u vjetar", rekao je Vladanović reporterki Dnevnika Nove TV Srni Bijuk.

Razdjelnici će se sada morati promijeniti u cijelosti, zbog čega posla imaju tvrtke koje ih postavljaju. Cijena po razdjelniku iznosi između 22 i 25 eura.

"Znači ili tri ili četiri razdjelnika su po stanu. Najčešće znači da su to troškovi nekakvi od 75 do 100 eura u deset godina. Pokrivamo 16 tisuća stanova. Podatak koji znam za Zagreb: oko 72 posto svih onih koji su morali ugraditi razdjelnike to su dosad i napravili", objasnio je Nenad Kuzman, vlasnik plinoservisa.

No ima onih koji su razdjelnike maknuli. Tvrde da nije bilo uštede, nego većih računa, a grijali su manje. Pa su se 2017. usuglasili.

"Mislim da je bilo negdje 75 posto. Odnio sam u toplanu da želimo dalje po kvadratu plaćati grijanje i odnio sam firmi koja je ugradila razdjelnike da uslugu ne trebamo. To je bilo to", ispričao je Branko Kovčević, predstavnik suvlasnika u zgradi.

Ugradnja je bila obavezna, pa čak i propisane kazne od 1300 do 6600 eura za one koji to nisu učinili, ali iz Udruge za zaštitu potrošača "Razdjelnici topline" kažu da je nitko nije dobio.

"Prije pet-šest godina bilo je 47 zgrada samo u Gradu Zagrebu koje su prešle s obračuna po razdjelnicima na stari obračun po kvadratnom metru", napomenula je Ljiljana Mrkonjić.

Ne bi se svi složili, pa ni Ministarstvo energetike, koje kaže da su razdjelnici optimalni za nediskriminatorno praćenje potrošnje.

Je li itko ikada dobio kaznu dosad i što ako ih netko nakon deset godina odlučili maknuti? Odgovor na to pitanje od Ministarstva energetike ni od HERA-e nije stigao.

