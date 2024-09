Sabor ostao bez jednog zastupnika, Kolakušić pobjesnio: "HDZ mi je ukrao saborski mandat"

Sabor do daljnjega ima jednog zastupnika manje. Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) u četvrtak je odbilo zahtjev Mislava Kolakušića da mu se omogući povratak u Sabor.

Na svoj mandat on je ranije podnio ostavku, a na njegovo mjesto u Sabor je ušao Dražan Dizdar, no on je iz osobnih razloga podnio zahtjev za mirovanje mandata, pa tako stranka Pravo i pravda ostaje bez svog predstavnika.

"HDZ mi je putem MIP-a ukrao saborski mandat. I ja sam podnio, kao i oni, prijedlog za mirovanje saborskog mandata jer sam bio zastupnik u EU parlamentu, njima je bilo odobreno. Ispada da su Plenković i ekipa nezakonito bili u EU parlamentu jer, prema tumačenju koje je meni dao MlP, njima je odmah morao prestati mandat u EU parlamentu, što znači da su nezakonito uzeli milijun i pol eura", rekao je Kolakušić.

Predsjednik MIP-a Robert Jankovics tvrdi da nema govora o pristranosti.

"Uvijek se poštovao članak zakona kojim se regulira izbor zastupnika u Europski parlament i kojim se propisuju dužnosti koje ne može obnašati zastupnik u Europskom parlamentu, a jedna od njih je zastupnik u Hrvatskom saboru", napomenuo je.

"Prijedlog stranke Pravo i pravda da se u Sabor vrati Kolakušić, koji je dao ostavku na mandat, nismo predložili Saboru za usvajanje", dodao je.

