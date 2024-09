Bračni par koji se prije 30 godina iz Kanade preselio u Međugorje o odluci Vatikana: "Vidio sam poruku Gospe i preobratio sam se"

Velik dan za Međugorje, kojemu je Vatikan dodijelilo najviši status prema najnovijim vatikanskim normama – takozvani "Nihil Obstat". Vatikan je time priznao brojne duhovne plodove koji se događaju u Međugorju.

Utvrđeno je da je to mjesto gdje su se dogodila brojna obraćenja, ozdravljenja i pomirenja i na kojem se promiče zdrava praksa vjere. To je i mjesto molitve, duhovnih vježbi, ali i karitativnih djela. Vatikan to ocjenjuje pozitivnim pa i dopušta javno štovanje međugorskog fenomena.

"Kao što znate, 'Nihil Obstat', kada se govori o duhovnom događaju, znači da su vjernici ovlašteni dati svoju razboritu privrženost ovom fenomenu. Vjernici mogu dobiti pozitivan poticaj za svoj kršćanski život kroz ovaj duhovni prijedlog. I javno bogoslužje također je dopušteno, odnosno dopušteno je javno štovanje Marije Kraljice mira", objasnio je kardinal Víctor Manuel Fernandez, prefekt Dikasterija za nauk vjere.

Iz Međugorja je o reakcijama na odluku izvijestio reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan, koji je pričao s Patrickom i Nancy Lattom, koji su u Međugorje prije 30 godina stigli iz Kanade i počeli raditi s hodočasnicima.

"Toliko sam proplakao i toliko sam sretan. U suzama sam bio", rekao je Patrick te ispričao kako se preobratio kada je prije 30 godina pročitao Gospinu poruku.

"U poruci je pisalo: Posljednji put te pozivam na obraćanje", dodao je.

Nancy je ustvrdila da je odlukom Vatikana istina prevladala.

"Živimo tu 30 godina i nikada tu nismo vidjeli Gospu. Nemamo nikakva mistična iskustva, ali nikada nije bilo sumnje da je Majka ovdje. A Patrick, koji je s 14 godina odlučio da Boga nema, pročitao je jednu poruku u knjizi i počeo plakati. Sve je prodao i napravio kuću molitve za svećenike i bogoslove", rekla je te ispričala kako su vjernici reagirali na vijest iz Vatikana.

"Radost, samo radost i vjera da istina uvijek prevlada", zaključila je Nancy.

Vjernici o odluci Vatikana

Kaštelan je o vijesti razgovarao i s vjernicima u Međugorju.

"Živjela Gospa. Sreća. Radost, radost, ne mogu opisati radost koju imam u srcu", rekao je Paolo, talijanski novinar koji živi u Međugorju.

"Vijest je pozitivna. Nema se tu što reći, svijet dolazi se moliti, ljudi dolaze iz svih zemalja", napomenuo je Ranko iz Ljubuškog.

