Nakon nedavnog krvoprolića u romskom naselju Parag u Međimurju, gdje je u pucnjavi izgubljen i ljudski život, jednom je 37-godišnjaku iz tog naselja za ilegalno posjedovanje oružja i iznudu djeteta sud izrekao kaznu rada za opće dobro. Štoviše, ta sankcija bila je i prijedlog Državnog odvjetništva.

Ilegalno je posjedovao automatske puške i stotine komada streljiva i oružje je prodao djetetu za 4000 kuna. Osim toga, 37-godišnjak iz naselja Parag zastrašivanjem je djetetu uzeo 23 tisuće kuna.

Za sve to pravomoćnom presudom osuđen je na 600 sati rada za opće dobro. Sud u Čakovcu kaže da je tu kaznu predložilo tužiteljstvo. Oni nam pak odgovaraju da ih je do takvog prijedloga dovelo niz činjenica vezanih za okolnosti djela i samog počinitelja.

"Prijedlog kazne uzima u obzir i nužnost ostvarivanja svrhe opće prevencije kao jedne komponente zakonom definirane svrhe kažnjavanja", stoji u odgovoru Županijskog državnog odvjetništva Varaždin.

Ni tužiteljstvo ni sud nisu htjeli pred kameru Dnevnika Nove TV. Savjetnik ministra unutarnjih poslova Vladimir Faber pak otvoreno kaže: "Mi kažemo da se zločin ne isplati. Ponekad se u praksi čini kako se zločin ipak isplati."

Dodaje da su kod tog 37-godišnjaka u Paragu pronašli oružje vojne namjene.

"Za ta kaznena djela predviđena je kazna do tri godine zatvora. Također smo dokazali kazneno djelo iznude na štetu maloljetne osobe. Kad znamo da je za to kazneno djelo predviđeno do pet godina zatvora – a da je ukupna presuda bila rad za opće dobro – onda se mi zaista pitamo je li ispunjena svrha kažnjavanja", rekao je Feber.

"Je li ovime izrečena društvena osuda? Neka gledatelji sami daju odgovor. Drugo pitanje: Je li ostvarena generalna prevencija? Ja sam siguran da nije. I treća bitna stvar je povjerenje građana u institucije", dodao je.

U sredini u kojoj je nasilje često, držanje takvog oružja je opasno. Država treba unijeti sigurnost, a presuda je bez duha i kritike, rekao je stručnjak za kazneno pravo Petar Veić.

"Tu nema pravednosti, tu nema poruke koja je kao generalna prevencija upućena svima, a osobito poruka prava nije upućena počinitelju", rekao je.

Presuda, tvrdi, mora odražavati i ono što građani očekuju.

"Pravosudni sustav ne može nametati isključivo svoja razmišljanja i kriterije jer ti kriteriji moraju korespondirati i s osvjedočenjima građana i sa zakonom, odnosno sa svrhom kažnjavanja", dodao je Veić.

Međimurska policija i dalje pojačano nadzire naselje Parag, tvrdi Vladimir Faber, gdje drže rekord u oduzimanju protupravnog oružja.

"Razgovaram svakodnevno s policajcima. Oni mi sami kažu da se osjećaju ponekad kao da rade Sizifov posao. Onda im još na strmini netko doda teret, a taj su teret u prenesenom značenju presude, odnosno kaznena politika koja je vrlo blaga", rekao je.

U državama Europske unije, kaže, kazne su znatno oštrije. Troškovi kaznenog postupka u ovom međimurskom slučaju, prema sudskoj odluci, idu na teret proračuna suda.

