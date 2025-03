Za Dnevnik Nove TV progovorio prvi čovjek koji je preživio peterostruku transplantaciju: "Svaki dan je bolje"

Poziv da imaju donora dobili su u subotu oko 17:30. U 3 ujutro - počeli su operaciju.



"Eksplantacijski tim je letio za Berlin, izvadili su gore pet organa, donijeli su tu u Merkur, želudac, tanko crijevo, debelo crijevo, gušteraču i jetru. Sve je dobro prošlo, hvala dragom Bogu. I jutros smo završili oko pola 10 operaciju", ispričao je Stipislav Jadrijević, voditelj transplantacijskog tima.

Pacijent je 1993. godište i trenutačno je na odjelu intenzivne njege. Stabilno je, ali daleko je sve od gotovog.



"Ovo sve što je do sada napravljeno za njega je samo vrh sante leda. Ono što slijedi, a ukoliko bude sve u redu, to je jedan dugotrajni oporavak", objasnila je Jadranka Pavičić Šarić sa Zavoda za anesteziologiju.

Koji je daleko kompleksniji od oporavka nakon transplantacije jednog organa. Jer svih pet mora preuzeti funkciju.

"Pri čemu je tanko crijevo imunološki najkompleksije, najpodložnije je potencijalnom odbacivanju i budući se radi od 7 do 9 metara, oni moraju prihvatiti svoje gibanje, peristaltiku, absorbciju hrane", rekla je Tajana Filipec Kanižaj sa Zavoda za gastroenterologiju.

Pacijent je dan prije stavljen na listu, pa je sve išlo prilično brzo. U cijelom timu je više od 60 ljudi, a najveću ulogu igra - koordinacija i brzina. "Koliko god mi radimo ovaj posao, svaki put je to za nas veliko uzbuđenje, pogotovo ako ide ovakva transplantacija, znači ako nije samo jedan organ u pitanju, nego ovako veliki zahvat", poručila je Zrinka Mišetić-Dolić sa Zavoda za transplantaciju.

Prvi u Hrvatskoj

A ovo im nije prva peterostruka transplantacija. Prošle godine pet organa presadili su i Mirku Paviću. "Brinuo sam se dosta, hvala dragom Bogu, liječničkom timu i svima, jednostavno sam rekao - vjera u Boga, naprijed i nema druge".

Reporteri Dnevnika Nove TV posjetili su ga u nedjelju, 10 mjeseci poslije. Još se oporavlja i privikava, ima lakših i težih dana, ali se ne da, kaže. "Nije bolno, ne mogu reći da je bolno, da sam skoro tabletu za bolove popio, ali je to neki drugačiji umor, nekako se drugačije osjećaš. Ali se trudim da bude bolje. Svaki dan je bolje", ispričao je Pavić.

Pomaže mu i to što se zbližio s doktorima i sestrama. "Sve što su mi tu u ovoj bolnici pružili to je... Da mi nudi netko Švicarsku i da kaže 'hoćeš ići u Švicarsku, zamijenit ćemo s Merkurom', ja bih rekao - 'hvala lijepo, ja ostajem ovdje'".

Veseli ga čuti za još jednu ovakvu uspješnu transplantaciju. Za novog pacijenta ima poruku.

"Glavu gore i volio bih danas, sutra da mogu dvije minute s njim popričati i reći mu - 'evo ja sam taj, pogledaj me kako stojim, a bio sam u intenzivnoj, nisam znao za sebe. Imao sam prohtjeve, ni sam ne znam kakve, a sada sam svjestan što mogu, a što ne mogu'. To bih mu ja rekao i nema druge, to je tako", poručio je.

Velike su ovo vijesti i za Hrvatsku. Ovakvih zahvata u cijeloj Europi u godinu dana ima manje od 30. A Merkur je u manje od godinu dana izveo čak dva.

