Subota nakon crnog petka u svijetu je dan bez kupnje. U Hrvatskoj, nova prilika za lov na popuste. "Pa ja sam ustvari samo neki popust ostvarila na jednom artiklu, ovo sve ostalo je bilo po regularnoj cijeni", rekla je posjetiteljica tržnog centra.

"Nije to ništa što ljudi očekuju, to je više.manje 15 posto, a 30 možda samo na one jeftinije stvari. Ja bih rekao da se možda više isplati online ljudima uzimat", procijenio je mladi kupac.

Online ili uživo, kupovalo se sve. Trgovci i obrtnici zadovoljno trljaju ruke.



"Bila je baš velika gužva i mnogo ljudi i baš nam je i prodaja bila puno veća s obzirom na prošle dane", zadovoljna je vlasnica obrta.

I za vikend se radi, ali i troši punom parom. Troši se više, što zbog popusta, što zbog inflacije pa ne čudi što je crni petak oborio sve rekorde.

U odnosu na lani ovog crnog petka izdano je 90 tisuća 475 računa više. Za usporedbu, to je otprilike jedan račun za svakog stanovnika, primjerice Karlovca i Dubrovnika zajedno.

Brojke crnog petka

Za crni petak potrošilo se rekordnih 82 i pol milijuna eura, što je 7 i pol posto više nego lani kada je potrošeno 76 milijuna eura. Da trošimo sve više, pokazuje i skok broja fiskaliziranih računa. Prema izvoru iz Porezne uprave, u odnosu na 2023. izdano je 90.475 računa više, a iznos prelazi 5 milijuna 700 tisuća eura.

Najviše se trošilo u Gradu Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, najmanje u Požeško-slavonskoj i Ličko-senjskoj.

"Mislim da je sve puno puno skuplje nego prošle godine i za neke stvari možda i pretjerano skupo", smatra Mihaela.

"Popusti su okej, ali uvijek može bolje to je logično. Kod nas su manji popusti nego vani", dodao je Miljenko.

Rekordi će se još obarati. Crni petak uvod je u blagdansku šoping groznicu koja tek kreće.

