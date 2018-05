Zadar je i ove godine domaćin utrke Wings for Life World Run koja će ove godine startati 6. svibnja u 13 sati. Prijenos utrke možete gledati na portalu DNEVNIK.hr i programu Nove TV od 12:30 sati.

Trčanje je, kao i svaka druga fizička aktivnost, zdravo i korisno, kako za fizičko tako i za psihičko zdravlje. Oni koji su se okušali u trčanju sigurno su osjetili kako im se, unatoč potencijalnom umoru, raspoloženje popravilo nakon odrađenog treninga.



Sada zamislite kako je dobar osjećaj i koliko se popravi raspoloženje kada stanete među 8 i pol tisuća ljudi i s njima potrčite za one koji ne mogu? Prije nekoliko godina ovo se možda činilo nezamislivim, ali od 2014. godine dovoljno je otići do Zadra i biti dio jedinstvenog događaja.



Jer 6. svibnja, točno u 13 sati nevjerojatnih i rekordnih 8 i pol tisuća ljudi i ove će godine, u sklopu globalne humanitarne utrke Wings for Life World Run, potrčati za one koji ne mogu.



I ove godine novac prikupljen od startnina odlazi za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. I ove godine u Zadru će se naći ljudi s nevjerojatnim životnim pričama, volonteri, rekreativci, napredni trkači, osobe u kolicima. I svi će imati isti cilj.



Vjerojatno je sve manje onih koji ne znaju što je to WFLWR jer prizori iz Zadra svake godine obiđu ne samo cijelu zemlju, nego i cijeli svijet. Ipak, uvijek je dobro još jednom ponoviti što se to toliko dobro početkom svibnja događa na hrvatskoj obali.

Globalna humanitarna utrka s ciljem koji vas lovi

Wings for Life World Run globalna jehumanitarna utrka koja se u isto vrijeme trči na nekoliko lokacija diljem svijeta. Svi koji sudjeluju u utrci je i završe jer cilj nije ispred vas nego ide za vama.



Utrka starta u 13 sati po hrvatskom vremenu – diljem svijeta, bio dan ili noć, sunce ili kiša, svi će potrčati zajedno.



Pola sata nakon početka utrke krenut će presretačko vozilo, odnosno pokretna ciljna linija utrke, koje sustiže trkače na stazi, postepeno ubrzavajući sve dok ne prestigne i posljednjeg trkača.



Posljednji trkači i trkačice koje vozilo presretne su globalni pobjednici.



O tome koliko je zadarska utrka popularna najbolje pokazuje podatak da je rasprodana tri tjedna prije održavanja i prema riječima člana Organizacijskog odbora "Wings for life", Zorana Kosanovića, kada se gleda omjer broja trkača i populacije dotične zemlje, može se reći da je Hrvatska prva u svijetu.



Polazna točka hrvatske utrke je Zadar, a posljednji trkači utrku će završiti oko Primoštena.

Inače, priča o ovoj jedinstvenoj, humanitarnoj utrci , iza koje stoji Wings for Life međunarodna neprofitna zaklada za istraživanja leđne moždine, počela je jednom jednostavnom idejom izrečenom u zračnoj luci u Moskvi:Neovisno o tome gdje se u svijetu nalaze. Isti dan, isti trenutak. Utrka ogromnih razmjera sa samo jednim trkačem na kraju. Svjetska utrka. No, možemo li to izvesti? Možemo“.Ideja je nakon dvije godine pomnog planiranja postala stvarnost, tek je scenarij bio ponešto drugačiji. A danas

Prijenos utrke možete gledati u nedjelju 6. svibnja na portalu Dnevnik.hr i programu Nove TV od 12:30 sati.