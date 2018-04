Prošlogodišnja pobjednica Wings for Life World Run utrke, Željka Šaban Miličić, ove godine Zadar će zamijeniti Floridom. Za humanitarni cilj prošle godine istrčala je 44 kilometra koje će kao i dosad posvetiti onima koji to ne mogu.

Wings for Life World Run utrku, Željka trči već godinama. Ostali sudionici zadarske utrke mogli bi ju pamtiti po njezinom zaštitnom znaku – sretnoj šilterici, ali i po pozitivnom duhu kojeg prenosi na ostale članove svog trkačkog tima. Nadimak "hrvatska Iron Lady" Željka je stekla zbog svojih sportskih postignuća u triatlonu. Ironman utrku je završila za manje od deset sati kao prva žena u Hrvatskoj, a našu zemlju je predstavljala 2016. godine na Ironman svjetskom prvenstvu na Havajima.

Trenerica je u triatlon klubu Swibir, a svojim sportskim talentom, već treću sezonu, na trčanje potiče stotinjak zaposlenika Vipneta kroz Vipovu školu trčanja. Svake se godine u ostvarenju humanitarnog cilja ove globalne utrke priključuje i pedesetak aktivnih članova Vip Running Teama . Iako su dosad trčali svi zajedno na zadarskoj utrci, ove godine Željka odlazi trčati na Floridu, točnije u gradić Sunrise.

"U Zadar sam prošle godine išla kao njihova trenerica, držati im tempo na utrci, bodriti ih i motivirati, te otrčati otprilike 15 kilometara, ali je sve krenulo drugim putem. Kada sam odlučila trčati do kraja glavom mi je prolazila misao "bus za povratak u Zagreb kreće u 5, a ja još trčim, hoće li me čekati, ali naravno, ekipa je ekipa, navijali su i bodrili me do samog kraja i hvala im na razumijevanju", rekla je Željka.

Tada je, kao pobjednica u ženskoj konkurenciji osvojila i nagradu – odabir bilo kojeg grada na svijetu u kojem želi otrčati globalnu Wings for Life World Run utrku na kojoj se trči u isto vrijeme diljem svijeta. Odabir je pao na Floridu jer već godinama priželjkuje posjet svom plivačkom treneru iz plivačkog kluba Mladost.

"Eddie Tiozzo mi je usadio prije svega puno ljubavi, a zatim znanja o plivanju te sportu općenito i zato mu veliko hvala. Spojiti posjet i utrku bila je idealna prilika. Izgleda da sam dovoljno jako željela otići i da mi se želja ostvarila".

Za motivaciju svog trkačkog tima ne brine jer kaže kada je cilj pomaganje u financiranju istraživanja za izlječenje ozljeda leđne moždine toga ne može nedostajati.

"Ova utrka je prije svega posebna. U ovoj utrci ne trčiš za sebe, za neki rezultat, nego trčis za one koji bi to željeli, a ne mogu. Osjećaj kada znaš da svoje kilometre poklanjaš nekome tko bi želio samo hodati je zaista neopisiv, onaj osjećaj kada znaš da ćeš svojim doprinosom učiniti svijet boljim. Utrka je stvarno posebna jer nema ciljnu liniju, utrka koju baš svatko može završiti, utrka gdje smo svi pobjednici".

Bez obzira što ove godine 6. svibnja neće biti u Zadru, Željka će odraditi svoje rituale. Dvije noći prije utrke odlazi na spavanje već oko 20 sati, a na dan utrke ne propušta popiti zeleni čaj i pravu tursku kavu. Uživat će u svakoj sekundi pretrčanog metra, a Vip Running Timu i svima ostalima Željka poručuje da budu svjesni svojih mogućnosti, da bodre jedni druge i da žive svoje snove.