Srpski predsjednik Aleksandar Vučić dobio je upozorenja iz Pariza i Berlina da neće priznati rezultate sljedećih izbora koje su tražili studenti, bude li krađe. Poruke su navodno poslali zastupnici bliski Friedrichu Merzu i Emmanuelu Macronu.

"S više mjesta poslana je poruka da Europa, ako bude krađe, neće priznati takve izbore, iako postoje određeni interesi. Nije isključena ni moguće udaljavanje EPP-a od SNS-a, iako je pravilo među europskim progresivcima da iz grupacije ne isključuju stranke koje su na vlasti", rekao je izvor za Novu.rs.

Čini se da je pred Bruxellesom pitanje izbora između europskih vrijednosti i interesa o eksploataciji litija ili francuskih interesa oko nabave Rafala. Istovremeno, u Srbiji se postavlja pitanje može li studentska lista ostvariti pobjedu pod trenutnim uvjetima.

"Priča o izborima nam daje vjetar u leđa. Vidimo cilj prema kojem idemo i za koji se borimo. Sigurno je da se uvjeti neće značajno promijeniti prije izvanrednih izbora", rekao je student Fakulteta političkih nauka, Dušan Spasojević.

Prosvjedi u Srbiji Foto: Afp

"Ne znam je li pobjeda studenata sigurna ili vjerojatna, ali je svakako moguća. Rejting SNS-a je u padu i ne može se vratiti na razdoblje prije prvog studenog", dodao je i rekao da je Crtino istraživanje pokazalo da postoji nezadovoljstvo i da su postotci blizu.

Obračun "stroja protiv stroja"

Spasojević je rekao i da je najveći rizik za oporbu ako se ne uspiju ujediniti i pozicionirati, pa neki idu na izbore, neki ne.

"Studenti su u proteklih šest mjeseci pokazali veliku snagu i organiziranost. Ali veliko je pitanje je li ta organizacija i ta energija dovoljna za suočavanje s mašinerijom vladajuće stranke. Pitanje je jesu li to izolirani pojedinačni izbori na dva mjesta ili dva grada kakva sada imamo i jesu li lokalni izbori pravi način za testiranje tih kapaciteta. Oni su unijeli novu dinamiku, novu energiju, ali mislim da je to svojevrsni obračun "stroja protiv stroja". Vladajuća stranka pokušava napraviti tu vrstu testa koju će proglasiti obrascem za raspoloženje u čitavoj Srbiji. To je netočno", objasnio je Đorđe Vukadinović , urednik Nove srpske političke misli