Gotovo 103 milijuna kuna vrijedni ugovori za poboljšanje uvjeta rada vrtića potpisani su u Splitu. Riječ je o projektu koji je sufinanciran iz europskog socijalnog fonda. Time će se omogućiti nova zapošljavanja, produženi rad ili pak dodatno opremanje vrtića.

Produženi rad vrtića, nova zapošljavanja. Dio je to ugovora vrijednih gotovo 103 milijuna kuna potpisanih u Splitu. Poboljšat će se uvjeti rada u 20 hrvatskih vrtića. "Ovih skoro milijun kuna s novim zapošljavanjem, s novim sadržajima, produljenim radnim vremenom dječjeg vrtića u Velikoj nadam se da će se stvari u tom smjeru poboljšavati", kazao je Vlado Boban, načelnik općine Velika.

Jedan od splitskih vrtića dobio je 13 milijuna kuna. "Za produljeni rad to će značiti da roditelji mogu fleksibilno koristiti u skladu sa svojim radnim vremenom radno vrijeme vrtića, znači radno vrijeme neće biti do 16:30 nego do 17 sati. U 9 skupina smo uključili i trećeg odgajatelja", kazala je ravnateljica dječjeg vrtića Mirjana Bakotić.

A produženi rad vrtića može pomoći u većem primanju djece u vrtiće. "To je na 30 mjeseci, mi planiramo namicati za ovako kvalitetne programe sredstva. Svi naši napori su usmjereni da svako dijete bude upisano u vrtić", smatra Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Vrtiće u Splitu muči stara boljka

"U dizajnu natječaja predvidjeli smo između 400 i 600 ljudi da će se zaposliti u Hrvatskoj", dodaje Marko Pavić, ministar rada. A vrtiće u Splitu muči stara boljka. "Kad se radi o vrtićima u državnom vlasništvu to je nema mjesta u jaslicama većinom. Znači majka dođe u situaciju da mora dat otkaz na poslu da bi se brinula za svoje dijete", priča Jelena iz Splita.

Već smo izvještavali kako je ove godine 148 splitske djece, uglavnom jasličke dobi, ostalo neupisano u splitske gradske vrtiće. Zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović u utorak kaže: "Do 15. vjerujem da ćemo imati jednu uravnoteženu situaciju, to je ono što smo već i najavili, da će svako dijete koje treba mjesto njega i naći". Iz grada najavljuju i gradnju nova dva vrtića.

