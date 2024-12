Joško Svaguša na sve načine koristi pravosudni sustav i odbija izaći iz stana. Piše žalbe, tužbe, traži izuzeće suca i to nekoliko puta zaredom, čak i predsjednika suda. Violeta Schonger koja je pošteno platila i tolike godine čeka da uđe u svoju imovinu pita se kakav je ovo pravosudni sustav?

5. prosinca trebala je biti deložacija, no ona se nije dogodila,a na nju se čekalo 4 godine. Da se deložacija obustavlja javljeno je samo pola sata prije zatvaranja suda.

Svaguša je podnio zahtjev za izuzeće uređujućeg suca, ovršnog suca, predsjednika suda i zamjenika predsjednika suda.

Svoju agoniju Violeta je ispričala prošle godine. Austrijsko- hrvatska državljanka ne može vjerovati što joj se događa. Shvaća da je prevarena, ali ne shvaća kako pravosudni sustav dopušta beskonačne manevre onima koji odugovlače.

"On je meni sam rekao da će me odugovlačiti. Mogu ti to odugovlačiti 20 godina. Ja sam rekla, nemoguće. Kako ćeš ti mene odugovlačiti 20 godina za nešto što sam ja u pravu i što je moje. Onda mi je on rekao, a znaš kako, jednom će biti moja odvjetnica bolesna, jednom ću biti bolestan ja, jednom ću možda past, pa ću slomiti nogu i to će ti tako trajati 20 godina", ispričala je.

Ja sam definitivno razočarana u ovu državu. Razočarana sam u cijeli sistem života kod nas. Znači, samo sam potvrdila u ovim godinama da je bilo ispravno, tad kao u vrijeme moje mladosti kad sam odlučila prvi put da idem van. I to se samo godinama potvrđivalo i sad je vrhunac stvarno da kažem ono, Bože, hvala ti da sam otišla iz ovakvog načina života", rekla je.

Cijelu priču Provjerenog pogledajte u videu.