Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac u Rimu prati situaciju oko zdravstvenog stanja Pape Franje. Jutro je prošlo u redu, a popodne nije donijelo dobre vijesti.

"Papa je imao napad bronospazma, sve je pratila i epizoda povraćanja te je sve to izrazito negativno na njegovo cjelovito raspiratorno stanje. Nakon toga Sveti otac je podvrgnut aspiraciji, započeo je s mehaničkom ventilacijom, ali bez invazivnog zahvata", izvijestila je Štrbac.

Dodala je da je Papa orijentiran, budan i surađuje u medicinskim postupcima. Jubilarna audijencija je otkazana.

Antonio Pelayo upoznao je petoricu Papa

Štrbac je u Rimu razgovarala s Antoniom Pelayom, legendarnim vatikanskim izvjestiteljem. Što kao svećenik, što kao novinar imao je čast, kaže, upoznati petoricu Papa.

"Četiri konklave. Upoznao sam Ivana Pavla II. još kada je bio krakovski nadbiskup. Upoznao sam i Ivana Pavla I. koji je jako kratko bio papa. Upoznao sam čak i Pavla VI., ali tada još nisam bio novinar. Upoznao sam i Benedikta, a sada i Franju", kaže Antonio Pelayo, svećenik i novinar.

Zdravstveno stanje pape Franje - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Papa Franjo je od početka, drugačiji Papa, kaže.

"Mislim da je njegova osnovna odlika ta bliskost i neposrednost prema osobama s kojima razgovara. Na primjer, Ivan Pavao II. ti je dao ruku, ali već je gledao prema sljedećoj osobi, on pak kada razgovara s tobom, zaista razgovara s tobom, čini da se osjećaš kao da si mu blizak, da te vidi kao brata", dodaje Pelayo.

Osim s ljudima, papa Franjo itekako zna i s medijima.

"On je veliki komunikator, koji sam upravlja svojim likom i djelom, ne treba mu tiskovni ured, on to sve može sam. I to čini jako dobro", kaže.

To se vidi i u ovoj situaciji. Papa je, pojašnjava, dao jasne upute kako vjernicima govoriti o njegovom zdravlju.

"Papa je rekao - želim da ljudi znaju da nisam dobro, da je situacija ozbiljna. To je on tražio pa je Vatikan morao poštovati tu Papinu naredbu. Jer bolesti svih papa do sada su bile uvijek tabu. Zbog toga Rimljani imaju izreku "Pape umiru izvrsna zdravlja", pojašnjava.

Zdravstveno stanje pape Franje - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Papinu snagu pak, kaže, najbolje opisuje njegovo posljednje putovanje. Najdulje u cijelome pontifikatu. U rujnu je 12 dana proveo u Indoneziji, Papui Novoj Gvineji, Istočnom Timoru, Singapuru.

"Mi novinari koji smo bili s njim svakog smo dana bili sve umorniji, a on obrnuto. Svaki je dan imao sve više snage jer njemu daje energiju kontakt s ljudima, razgovor s njima", prisjetio se Pelayo.

