Promjenjivo i nestabilno zadržat će se još i u petak i dio vikenda, pri čemu je vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu najveća od petka poslijepodne, tijekom noći te u prvom dijelu subote. Potom će biti stabilnije i sunčanije, a u nedjelju i bez kiše. Krajem tjedna malo će osvježiti, no samo prolazno.

Vrijeme danas neće biti posve stabilno pa ne isključujemo mogućnost pljuskova i grmljavine, i to ponajprije na kopnu. U Dalmaciji će se zadržati sunčano i vruće. Pravo ljetno vrijeme na moru znači i povoljne biometeorološke prilike, unatoč toplim noćima koje zasad smetaju samo najosjetljivijima.

S druge strane, zbog blizine frontalnog sustava koji se zadržava malo sjevernije od naše zemlje, ne samo da je vrijeme na kopnu nestabilnije, nego su i biometeorološke prilike u unutrašnjosti razmjerno nepovoljne.

Tijekom jutra na kopnu će biti promjenjivo i nestabilno, a povremeno će biti i kiše te pljuskova i grmljavine. Na moru, a osobito u Dalmaciji i dalje će biti pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu puhat će mjestimice umjerena bura, u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Bit će toplo, u kopnenom dijelu zemlje od 17 do 21 stupanj, u gorju malo svježije, dok će na moru cijela noć biti topla uz barem 20-ak do 23 stupnja.

U središnjoj Hrvatskoj bit će promjenjivo, a poslijepodne se očekuju i sunčana razdoblja. Ne možemo isključiti mogućnost za pljusak, no šanse za to ipak su veće u noći i prijepodne. Temperatura će se kretati uglavnom između 27 i 30 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji poslijepodne može biti još pokojeg pljuska, no bit će sunčanije nego prijepodne. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti između 28 i 30 stupnjeva.

Iako će i u gorju i na sjevernom Jadranu vrijeme biti promjenjivo, pljuskovi su izgledniji u gorskoj Hrvatskoj, i to češće u prvom dijelu dana. Na moru ih također može biti, no rijetko. Bit će i sunčana vremena. Puhat će uglavnom umjerena bura, a temperatura će najčešće prelaziti 30 stupnjeva. U gorju od 25 do 27.

U Dalmaciji će se zadržati sunčano i vruće. Kakav pljusak moguć je eventualno u zaleđu. Na moru će puhati umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, a temperatura će biti između 30 i 33 stupnja.

Temperatura mora i danas će većinom biti između 22 i 24. UV indeks na kopnu bit će umjeren ili visok, a na Jadranu visok ili vrlo visok.

I na sjevernom će Jadranu od petka poslijepodne biti pljuskova, a već navečer mogući su i na većem dijelu Jadrana. Slično će biti i u subotu prijepodne, nakon čega će se vrijeme i na moru smirivati i razvedravati pa će u nedjelju prevladavati sunčano. Noći ostaju tople, a danju će često i dalje biti vruće.