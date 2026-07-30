Paklene vrućine mogle bi potrajati: Meteorolog otkriva gdje će ići i do 40 °C

Počeo je novi toplinski val. Svaki je dan sve dulji popis gradova u kojima temperatura premaši 35 Celzijevih stupnjeva. Danas je najtoplije bilo u Imotskom i Kninu, gdje je izmjereno 38.

A već do kraja tjedna vjerojatno ćemo probiti i onu pomalo nevjerojatnu granicu od 40 stupnjeva!

Vrijeme sutra

U petak prijepodne sunčano i vedro u cijeloj Hrvatskoj, a već od jutra i prilično toplo. Najniža temperatura u unutrašnjosti će biti od 16 do 19, a na obali oko 25, no posvuda će naglo rasti, tako da će već oko 8 sati postati vruće. Vjetar će biti slab, osim pod Velebitom, gdje će noćas zapuhati bura, i ona će sutra do 10-11 sati biti umjerena, a lokalno i jaka, osobito na senjskom području.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, većinom vedro te vrlo vruće. Još malo toplije i neugodnije nego danas, s temperaturom između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva. Povremeno će puhati slab i topao vjetar s jugoistoka.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu u drugom dijelu dana pretežno vedro te vrlo vruće, temperatura će rasti do 36-37 stupnjeva. I ovdje će puhati jugoistočni vjetar, povremeno će biti umjeren, ali neće donijeti neko osvježenje.

U Istri, Primorju i na Kvarneru sunčano i vrlo vruće. Bura će oslabjeti do podneva i onda će ubrzo okrenuti na maestral. Najviša temperatura bit će od 34 do 38. U Gorskom kotaru i Lici sunčano, samo uz malo oblaka, te danju vruće, uz 31 do 35 Celzijevih stupnjeva.

Jako vruće i većinom vedro bit će i sutra u Dalmaciji. Poslijepodne samo u unutrašnjosti uz malo oblaka. Maestral će zapuhati oko podneva i trajat će sve do zalaska sunca. Temperatura će posvuda biti malo viša nego danas – od 33 do 39.

I more se ponovno zagrijava. Temperatura mu je trenutačno od 25 do 27, no do kraja tjedna očekujemo još stupanj do dva više. Treba stalno podsjećati i na opasnosti koje nosi ovakvo vrijeme. Uz veliku vrućinu, tu je i vrlo visok UV indeks, na koji posebno moraju paziti oni koji borave na obali te u planinama, osobito djeca i ljudi osjetljive kože.

Prognoza za vikend

Krajem tjedna i početkom sljedećeg u unutrašnjosti će biti sunčano i vrlo vruće, štoviše još malo toplije nego danas i sutra. U subotu pritom postoji mala mogućnost za kraće, lokalne pljuskove u popodnevnim satima, osobito u Gorskom kotaru. Vjetar će biti slab, a temperatura oko 37. A i noći polako postaju sve toplije.

Na obali sunčano i pretežno vedro te također vrlo vruće. Ipak, u unutrašnjosti Dalmacije i Istre mogući su kraći popodnevni pljuskovi. U subotu će puhati slab do umjeren maestral, u nedjelju prolazna bura, a u ponedjeljak jugo. Temperatura će i noću ostati iznad 25, dok će danju rasti iznad 35.

Do daljnjega se nastavlja toplinski val. Za vikend će u cijeloj Hrvatskoj biti još malo toplije nego danas i sutra. Općenito, ono što ćemo svi sljedećih dana primijetiti jest da će ujutro temperatura naglo rasti, a navečer sporo padati, tako da će se sve teže spavati.

Vjerojatnost za lokalne pljuskove je mala, oni su mogući uglavnom u Gorskom kotaru te rjeđe uz cijelu granicu sa Slovenijom i u unutrašnjosti Dalmacije. Također, u sljedećih sedam dana nema naznaka ozbiljnijeg pada temperature, tako da je najbolji savjet izbjegavati boravak na otvorenom između 10 i 17 sati!