Vrhunac toplinskog vala: Meteoalarm u crvenom za čak pet regija, pogledajte što nas čeka

U zapadnoj Slavoniji je uglavnom poslijepodne mala mogućnost lokalnih nestabilnosti. Vjetar većinom slab jugozapadni i jugoistočni.

Crveni Meteoalarm zbog toplinskog vala danas je proglašen za pet regija: zagrebačku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku.

Meteoalarm u Hrvatskoj (Foto: DHMZ)

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj će u subotu biti pretežno vedro, rijetko će biti malo oblaka. Dalje na istoku je moguć i poneki kratak pljusak. Puhat će slab i topao jugozapadni vjetar te ostaje vrlo vruće, štoviše bit će i toplije nego u petak, s najvišom temperaturom oko 37 Celzijevih stupnjeva, pa je na snazi crveni i narančasti meteoalarm, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Zatim će u ponedjeljak stizati sve više oblaka, na sjevernom dijelu će već prijepodmne biti kiše, pljuskova i grmljavine, moguće je i nevrijeme, dok će u Dalmaciju pljuskovi stići poslijepodne i navečer. Pri tome će zapuhati jak lebić.

Utorak će biti nestabilan i promjenjiv, često uz pljuskove koji će mjestimice biti izraženiji.

Idući tjedan nam ide promjena vremena pri kojoj u ponedjeljak, a na moru i u utorak može biti nevremena. Temperatura će od utorka znatno pasti, za 5 do 10, a ponegdje i za 15 stupnjeva, no to neće dugo potrajati, jer će već u drugoj polovini tjedna, biti sunčanije i toplije.

Crveni meteoalarm u nedjelju će biti na području splitske regije te osječke.