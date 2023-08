Ubrzo slijedi promjena vremena, temperature ponegdje niže i do 15 stupnjeva

Nad našim dijelom Europe i dalje je anticiklona, međutim ona sve više slabi, tlak zraka već polako pada, a sa zapada nam se priblIžava ova hladna fronta. Ona će malo zapeti i usporiti nad Alpama, tako da do nas stiže tek u ponedjeljak, i to vjerojatnije navečer, iako i prije toga, tijekom poslijepodneva može biti lokalnih nevremena. No do tad imamo još dva sunčana i vrlo vruća dana.



Jutro će u subotu, u cijeloj zemlji, biti sunčano i vedro. Na kopnu će samo rijetko i lokalno biti kratkotrajne magle, ponajprije u Lici.

Vjetar će posvuda biti slab, u unutrašnjosti jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu će zapuhati jugo, a u Dalmaciji će biti još malo slabe bure.

Jutro ponovno prilično toplo, u nizinama kopna će najniža temperatura biti oko 21, u gorju oko 18, a na obali oko 27, no kao i danas, brzo će rasti, pa će već oko 8 sati postati vruće.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj pretežno vedro, rijetko će biti malo oblaka. Dalje na istoku je moguć i poneki kratak pljusak. Puhat će slab i topao jugozapadni vjetar te ostaje vrlo vruće, štoviše bit će i toplije nego danas, s najvišom temperaturom oko 37 Celzijevih stupnjeva, pa je na snazi crveni i narančasti meteoalarm.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano i vrlo vruće. U zapadnim predjelima poslijepodne postoji mala mogućnost za kratak, prolazni pljusak i grmljavinu. Vjetar će biti većinom slab, jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 36 i 38. I ovdje imamo upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda na vrućinu.



U Istri, Primorju i gorskoj Hrvatskoj, sunčano, pretežno vedro i vrlo vruće. Na moru će puhati slabo jugo, pa će uz temperaturu oko 35 biti prilično sparno. U gorju slab jugozapadni vjetar, uz 31 do 34 stupnja. Posvuda je na snazi meteoalarm upozorenje na Izraženu vrućinu.

Sunčano i vrlo vruće bit će i u Dalmaciji. Puhat će slab vjetar s mora, a temperatura će biti između 34 i visokih 39 stupnjeva - vrlo vjerojatno najtopliji dio Hrvatske sutra, pa je i ovdje Upaljen crveni meteo alarm.



Nedjelja će još biti pretežno sunčana i vrlo vruća, oko 36 stupnjeva. Rijetko je na kopnu moguć poneki pljusak, ponajprije u Slavoniji.

Zatim, u ponedjeljak sve nestabilnije, sve oblačnije. Stiže ona promjena koju već dugo najavljujemo. Poslijepodne je lokalno moguće nevrijeme, dok će navečer sve češće biti kiše, pljuskova i grmljavine s kojima će temperatura osjetno pasti. U utorak, promjenjivo do pretežno oblačno, uz još kiše i znatno nižu, ali i ugodniju temperaturu.



I na Jadranu će kraj tjedna još biti sunčan i vrlo vruć, jugo će jačati na jako. Zatim će u ponedjeljak stizati sve više oblaka, na sjevernom dijelu će već prijepodmne biti kiše, pljuskova i grmljavine, moguće je i nevrijeme, dok će u Dalmaciju pljuskovi stići poslijepodne i navečer. Pri tome će zapuhati jak lebić.

Utorak će biti nestabilan i promjenjiv, često uz pljuskove koji će mjestimice biti izraženiji. I temperatura će se tad spustiti, uz prolaznu buru i tramontanu.



U svakom slučaju, idući tjedan nam ide promjena vremena pri kojoj u ponedjeljak, a na moru i u utorak može biti nevremena. Temperatura će od utorka znatno pasti, za 5 do 10, a ponegdje i za 15 stupnjeva, no to neće dugo potrajati, jer će već u drugoj polovini tjedna, biti sunčanije i toplije.

