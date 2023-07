Neugodne noći i vrući dani: Meteorolog Nikola Vikić-Topić otkriva kad stiže vrhunac toplinskog vala, ali i nova promjena

Prijepodne većinom vedro. Vjetar uglavnom slab, na moru burin, zatim oko podneva slab maestral. Od ranog jutra u cijeloj Hrvatskoj toplo. Najniža temperatura u unutrašnjosti od 16 do 19, a na obali oko 25. Na obali i noći tople i neugodne za spavanje. Temperatura će naglo rasti, pa će ubrzo posvuda postati vruće, već do 9 sati između 25 i 30 stupnjeva.

Drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj sunčan i vrlo vruć. Samo uz malo oblaka. Bit će još toplije, uglavnom oko 35 Celzijevih stupnjeva. Vjetar slab, promjenjivog smjera.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i vrlo vruće, sa slabim jugoistočnim vjetrom. Najviša temperatura 35, 36 stupnjeva.

U Istri, Primorju i na Kvarneru poslijepodne sunčano i vrlo vruće, samo uz malo oblaka. Maestral će ubrzo okrenuti na slabo jugo. Temperatura će rasti do 35 Celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici pretežno sunčano i vrlo vruće, uz visoka 32, 33 stupnja.

U Dalmaciji vedro i vrlo vruće, od 32 do 36 stupnjeva. Puhat će slab maestral koji će predvečer Okretati na slabo jugo.

Temperatura mora je većinom od 23 do 26 stupnjeva. Hladnije je na jugu gdje je dublje more i gdje je bilo nešto bure, no idućih će dana polako rasti, barem do petka, dok ne zapuše nova bura. UV indeks u cijeloj zemlji vrlo visok. Zato je najbolje potpuno izbjegavati boravak na suncu između 11 i 16 sati.

Dobro bi to bilo i zbog nastavka toplinskog vala. Bit će neugodno vruće, uz veliku i vrlo veliku opasnost za zdravlje. Zatim stiže osvježenje u sjeverne predjele, dok se u Dalmaciji nastavlja toplinski val.

Dakle, vrhunac toplinskog vala u kopnenim krajevima očekujemo u srijedu kad će temperatura rasti do 36, ponegdje i 37! Tad će još biti potpuno sunčano, tek su kasno navečer na krajnjem sjeveru mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Zatim u četvrtak poslijepodne te u petak daljnja destabilizacija. Bit će izraženijih pljuskova s grmljavinom, a vrlo vjerojatno i lokalnih nevremena. Tad će se i temperatura osjetno spustiti, no i dalje ostaje vrlo toplo.

Na obali i idućih dana sunčano i vrlo vruće. S time da će četvrtak navečer lokalno biti pljuskova i grmljavine, osobito na sjevernom dijelu. Noći će biti neugodno tople, s najnižom temperaturom 24, 25 stupnjeva, a danju će biti oko 34. U srijedu i četvrtak će puhati slabo do umjereno jugo, a zatim u četvrtak navečer i u petak prolazna bura.

