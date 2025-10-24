Hrvatska na udaru kiše: Meteorolog otkriva kad nas čeka smirivanje vremena

Sljedećih dana u naše će krajeve i dalje stizati vlažan sredozemni zrak, a s njim i oborine i to najviše sutra na sjeverni Jadran, a u nedjelju kišnih će oblaka biti i u cijeloj zemlji. Jedino će u subotu u prvom dijelu dana u središnjim i istočnim predjelima nakratko doći do stabilizacije vremena.



U subotu ujutro i prijepodne većinom djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. U gorskom području i na Jadranu mjestimice kiša, ponegdje na širem riječkom području i grmljavinski pljusak. U unutrašnjosti ponegdje jutarnja magla. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i oštro, a s dubrovačkog područja jačat će jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, na Jadranu većinom od 10 do 14, a na južnim dalmatinskim otocima i do 17 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, a uz promjenjivu naoblaku može biti kiše i ponekog pljuska. Puhat će slab do umjeren vjetar s jugozapada i juga. Najviša temperatura od 15 do 17 stupnjeva.



I u istočnim predjelima promjenjivo, ponegdje uz kišu, a navečer i pokoji grmljavinski pljusak, a temperatura poslijepodne ponegdje do 18 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu mjestimice kiša, te pljuskovi i grmljavina, a uglavnom na Jadranu opet može biti i obilne oborine. U gorskom području puhat će umjeren, u višim predjelima i jak jugozapadnjak. Na Jadranu umjeren i jak jugozapadnjak koji će prema večeri okretati na jugo. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 13 do 16, na Jadranu od 16 do 19 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenjivo sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, a ponegdje i grmljavinski pljusak. Vjetar umjeren do jak posvuda u okretanju na jugo. Temperatura od 16 do 20 stupnjeva.



Sljedećih dana većinom promjenjivo, mjestimice s kišom, osobito u nedjelju - kad ponegdje može biti i obilnije oborine. Vjetar slab do umjeren, u nedjelju i utorak ponegdje na udare i jak. Posvuda prohladno, osobito ujutro.



Promjenjivo povremeno s kišom bit će i na Jadranu, osobito u nedjelju kad ponegdje može pasti i obilnija oborina. Puhat će umjereno jugo i južni vjetar, od ponedjeljka sjeverozapadnjak, a ujutro na sjeveru prolazno i jaka bura. Ujutro prohladno, a danju svježe.



U srijedu prolazno smirivanje vremena. Od četvrtka do blagdana Svih svetih promjenjivo i iznadprosječno toplo. Uglavnom na Jadranu i u gorskom području povremena kiša.