Stižu saharski pijesak i južina: Je li to sve za blagdanski vikend ili ima još nekih iznenađenja?

Tijekom blagdanskog vikenda za vrijeme u našim krajevima odgovorno je ciklonalno polje nad Atlantikom te s njim vezana duboka visinska dolina pozicionirana nad zapadnom Europom.

Na njezinoj prednjoj strani nama u snažnoj jugozapadnoj struji sve jače pritječe vrlo topao zrak sa Sredozemlja i sjeverne Afrike. S njim će stići i nova količina saharskog pijeska pa će nebo ovog vikenda dijelom ponovno biti zamućeno, poglavito na Uskrs, iako u manjoj mjeri nego proteklih dana.

Sve će se promijeniti u ponedjeljak prolaskom atmosferskog poremećaja s kojim stiže kiša koja će zrak pročistiti, a nova zračna masa će nas potom i malo rashladiti na primjerenije vrijednosti.



Novo jutro, u većini krajeva sunčano ili pretežito vedro. Vjetar u unutrašnjosti ne osobito jak, no to neće potrajati, pojačat će kasnije, dok će na Jadranu cijelo vrijeme puhati većinom jako, a poslijepodne i olujno jugo. Stoga je na snazi i Meteoalarm, svakako obratite pažnju na ova upozorenja.

Jutarnja temperatura, u kopnenim krajevima od 8 do 11, a na Jadranu između 12 i 16 stupnjeva. Južina bi u subotu mogla mnoge smantati, no bit će i dovoljno sunca koje će povoljno djelovati na naše raspoloženje, pa sve u svemu, biometeorološki, ni posebno dobro, niti osobito loše, bit ćemo, recimo negdje na sredini.



Poslijepodne vjetrovitije i u unutrašnjosti. Puhat će umjeren južni vjetar, ali će i prevladavati sunčano, iako povremeno može biti malo oblaka. Najviša dnevna temperatura, visokih 25 do 27 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji prevladavat će sunčano, puhat će slab do umjeren topao vjetar s juga uz koji će temperatura i ovdje poslijepodne porasti do 27 stupnjeva.



Malo promjenjivije na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, uz sunčana razdoblja, ali i poneki oblak uz koji, uglavnom na moru može pasti i kap kiše tijekom dana. Jugo će puhati sve jače pa će poslijepodne na moru biti olujno, a jaka južina izražena će biti i u gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura i ovdje ide preko 20, iako vjerojatno ne baš do 25 kao u sunčanijoj i manje vjetrovitoj unutrašnjosti.



U Dalmaciji u subotu će biti i sunčano i vjetrovito. Nešto naoblake povremeno na sjeveru, no ništa osobito značajno. Jugo će biti jako i olujno, na snazi je za Splitsku regiju i cijelo dalmatinsko primorje zbog juga narančasti Meteoalarm. Očekuju se poteškoće u pomorskom prometu, pa računajte na to. Temperatura u Dalmaciji, od 20 uz obalu, do 24 stupnja u zaleđu.

Vrijeme će u nedjelju na Uskrs biti djelomice sunčano. Atmosfera će biti malo mutnija zbog prisustva saharskog pijeska koji stiže s južinom. Na zapadu će biti moguća i kap kiše, no većinom će se ipak zadržati suho.

U ponedjeljak postupno jače naoblačenje uz kišu, lokalno moguće i izraženije pljuskove praćene grmljavinom, a promjenljivo i nestabilno nastavit će se i tijekom utorka. Temperatura oko 25, potom od utorka manje toplo.



Na sjevernom Jadranu, na Uskrs uz promjenjivu naoblaku može pasti malo kiše: na jugu će biti većinom sunčano. U ponedjeljak promjena, prvo na sjeveru, potom poslijepodne i u Dalmaciji uz kišu pljuskove i grmljavinu. Uz prolazak fronte može lokalno biti i izraženijeg nevremena. Svih dana jako i olujno jugo, od ponedjeljka poslijepodne u okretanju na jugozapadnjak i postupnom slabljenju. Zadržat će se toplo.



U narednom tjednu dakle toplo, ali manje nego za vikend, uz dosta sunčanih razdoblja, osobito iza utorka, ali i uz brže izmjene vremena. Vjerojatno neće biti baš skroz stabilno. Jedno pravo proljeće.

