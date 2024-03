Novo pogoršanje je pred nama, ali neki će u lijepom vremenu ipak uživati duže: Meteorolog donosi detalje

Novo pogoršanje je pred nama, no za razliku od današnjeg, sutra će i grmjeti uz jače pljuskove i obilnu kišu. Ponovno je riječ o fronti koja će se premještati preko naše zemlje, no sutra će to biti malo kompleksniji sustav pri čemu ćemo prvo imati toplu, a zatim brzo nakon nje hladnu frontu.



Ujutro će biti promjenjivo oblačno, uz još sunčanih razdoblja, osobito u unutrašnjosti. I u većini zemlje ostaje suho, tek je rijetko moguće malo kiše ili poneki pljusak u Istri te na krajnjem jugu. Na kopnu će puhati slab do umjeren jugoistočnjak, a na obali umjereno do jako jugo i ono će ponovno jačati prema sredini dana.

Pogoršanje u posljepodnevnim satima

Jutro će biti osjetno toplije nego danas, uglavnom od 5 do 9 u unutrašnjosti te od 11 do 13 na Jadranu. Ujutro još djelomice sunčano i većinom suho, a zatim se poslijepodne vrijeme pogoršava.

U središnjoj Hrvatskoj, u prvim popodnevnim satima još će biti sunca, no onda će se postupno naoblačiti i sve je veća mogućnost za kišu i pljuskove, osobito nakon 15 sati, iako glavnina kiše stiže tek navečer, i tad će biti jaka i uporna. Jugoistočni vjetar će malo ojačati prije kiše, pa će biti vjetrovito, ali toplo s najvišom temperaturom oko 19 Celzijevih stupnjeva.



Slavonija, Baranja i Srijem bit će najsunčaniji dio Hrvatske sutra. I ovdje će poslijepodne stizati oblaci, no sporije i kasnije nego drugdje tako da će ostati djelomice do pretežno sunčano, i do večeri većinom suho. Zatim navečer i ondje kiša, prvo na zapadu. Vjetar će ojačati, puhat će umjereno, s jugoistoka, a temperatura će rasti do visoka 22, 23 Celzijeva stupnja.



U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici pretežno do potpuno oblačno, uz kišu i pljuskove koji će povremeno biti jaki. Navečer će kiša slabjeti i polako prestajati. Prilično će biti vjetrovito. Na obali i otocima puhat će jako do olujno jugo, potom će predvečer naglo okrenuti na jak lebić. U gorskim predjelima pak umjeren jugoistočnjak. Najviša temperatura, i na moru i u gorju, bit će oko 16 stupnjeva.

I u Dalmaciji će u drugom dijelu dana biti sve više oblaka. Nakon jutarnjih sunčanih razdoblja, popodne će biti oblačno, često uz kišu, jake pljuskove, i grmljavinu. Lokalno će biti i nevremena. Velika je vjerojatnost za to, osobito predvečer u okolici Zadra, Šibenika i Splita.

Jugo će ojačati na olujno, a zatim će predvečer okrenuti na jak lebić, pa na tramontanu, prvo na sjeveru, a kasnije i drugdje. Temperatura između 17 i 20 stupnjeva. Zbog olujnog juga i te mogućnosti za nevrijeme, na snazi je žuti meteoalarm.

Mogući lokalni pljuskovi

U četvrtak na kopnu promjenjivo oblačno, s više sunčanih razdoblja nego sutra, no mjestimice će biti još kiše i pljuskova. U petak i subotu zato djelomice do pretežno sunčano, suho te osjetno toplije, do 23, 24 Celzijeva stupnja. U četvrtak i petak još će biti pomalo vjetrovito, dok za vikend vjetar slabi.

Na obali će u četvrtak još biti nestabilno i promjenjivo, lokalno s pljuskovima i grmljavinom, češće na sjevernom i srednjem Jadranu. Zatim u petak i subotu posvuda više sunca i toplije. No i dalje će puhati umjereno do jako jugo, samo u četvrtak prijepodne lebić i oštro. Temperatura, vidimo u blagom porastu. Ujutro će biti oko 11, danju od 17 do 20.



Ponovimo, sutra ćemo imati izražene vremenske prilike, osobito na Jadranu iako će kiše i grmljavine poslijepodne biti i u kopnenim krajevima, ali na Jadranu je velika mogućnost za lokalno nevrijeme, obilnu kišu i jake pljuskove. Uz to, puhat će olujno jugo, još malo jače nego danas, a onda će predvečer okrenuti na jak lebić, pa prolazno na tramontanu.

