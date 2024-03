Oblaci i kiša još će kratko potrajati, a doznajte hoće li na Uskrs zasjati sunce

Dinamičan i meteorološki zanimljiv vikend je iza nas. Donijela nam je to hladna fronta koja je već odmaknula daleko na istok, a iza nje je ojačala anticiklona i osigurala nam sunčaniji početak tjedna. Ipak, već nam se s juga priblIžava nova fronta, ovaj put topla, i ona donosi oblačniji utorak.



U unutrašnjosti će ujutro još biti sunčano uz malo oblaka, a na obali pretežno oblačno, i tamo već može pasti malo lokalne kiše. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, prema podnevu i olujno, a na kopnu slab do umjeren jugoistočnjak. Jutro će biti malo manje hladno nego u ponedjeljak. Najniža temperatura od -1 do 2, a na obali oko 10.

Drugi će dio dana u središnjoj Hrvatskoj biti sve oblačniji. Prvo će stizati visoki i tanki oblaci, a potom sve niži i deblji. Moguće je i malo slabe kiše, osobito nakon 16 sati, na jugu. Puhat će slab, povremeno i umjeren vjetar, južnih smjerova, i bit će toplije nego u ponedjeljak, uglavnom oko 17 Celzijevih stupnjeva.



I u Slavoniji će poslijepodne biti sve oblačnije, lokalno uz malo slabe kiše, ponajprije u Posavini. Dan će biti vjetrovit, osobito u Baranji, Srijemu i Podravini. Tamo će puhati umjeren jugoistočnjak, dok će drugdje biti samo slab. Temperatura oko 18 stupnjeva.



U Istri, Primorju i gorju potpuno oblačno, često će padati kiša, povremeno će biti jaka i obilna. Jugo će jačati, na olujno, a zatim će navečer ponovno oslabjeti na umjereno do jako. U Gorskom kotaru i Lici puhat će umjeren južni i jugoistočni vjetar. Temperatura između 12 i 15 stupnjeva, na otocima i do 17, dakle malo svježije nego danas, uz te oblake i kišu. A njih će biti puno i na jugu. U Dalmaciji poslijepodne većinom oblačno. Još oblačnije nego ujutro. Često uz kišu i pljuskove, a krajem dana, na jugu, može i zagrmjeti. (pauza) Jugo će puhati jače nego prijepodne, uglavnom jako do olujno. Maksimalna temperatura oko 16 Celzijevih stupnjeva.



U srijedu na kopnu promjenjivo do pretežno oblačno. Poslijepodne i navečer uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Zatim, u četvrtak više sunca, ali može pasti i još malo prolazne kiše, a bit će i vjetrovitije, uz umjeren do jak jugozapadnjak. I u petak vjetrovito, ali sunčanije i stabilnije. Temperatura će rasti, mraza više neće biti, bar ne do daljnjega, a danju ćemo ponovno dosezati, pa i prelaziti 20 stupnjeva.

Na Jadranu će srijeda biti vrlo kišovita i vjetrovita, puhat će jako i olujno jugo i lokalno će pasti obilna kiša uz jake pljuskove i grmljavinu, osobito navečer kad će vjetar naglo okrenuti na lebić. U četvrtak malo više sunca, ali uz još poneki pljusak, a u petak većinom suho. Bit će i malo toplije. Jutarnja temperatura uglavnom oko 11, a najviša dnevna oko 18 Celzijevih stupnjeva.



Znači, slijedi nam dva do tri oblačnija dana, povremeno uz kišu, osobito na Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici. Od petka ponovno stabilnije pa će za Uskrs biti većinom sunčano i ugodno toplo, iznad 20 stupnjeva. I ne zaboravimo, u noći sa subote na nedjelju prelazimo na ljetno računanje vremena, odnosno pomičemo kazaljke sata unaprijed.

