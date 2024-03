Ne misle svi da su liste Rijeke pravde – pravedne: "Peđa Grbin bi više trebao osluškivati teren"

SDP-ove liste neke su oduševile, a neke razočarale. Najutjecajniji zastupnik u Europskom parlamentu, Tonino Picula, za novi mandat borit će se s posljednjeg mjesta na listi.

"Zašto to na neki način nije valorizirano tako da sam mogao dobiti neku drugu poziciju, to je pitanje za one koji su listu složili i usvojili. Ja bih rekao da sam se i ja, ali i SDP, upustili u jednu vrstu rizika", rekao je Picula.

Na listama nema ni gradonačelnika Umaga, Trogira i Varaždina. Svima redom smetaju mjesta koja su šakom i kapom dijeljena koalicijskim partnerima – njih čak 29. Tako je 11 mjesta otišlo je Centru, devet HSS-u, četiri Stranci Dalije Orešković i ljudi s imenom i prezimenom, tri GLAS-u Anke Mrak-Taritaš i dva Reformistima Radimira Čačića.

"Poruka nije dobra jer je stranka odabrala radije Reformiste i Radimira Čačića nego mene. Nitko nije vječan u toj stranci, poruka koju su mi poslali nije dobra, ali nisu oni stranka", napomenuo je Neven Bolji, SDP-ov gradonačelnik Varaždina.

Pročitajte i ovo intervju predsjednika RH Milanović o izborima: "Majke mi, bit ću pošten". O Turudićevom automobilu: "To je dogovoreno"

Nezadovoljstvo je otprije poznato i u splitskom SDP-u i to zbog Ivice Puljka.

"Peđa Grbin bi više trebao osluškivati teren", smatra Davor Matijević, predsjednik splitskog ogranka SDP-a.

Što je presudilo u ovim odlukama, Grbin nakon sjednice Glavnog odbora, koja je održana u ponedjeljak navečer, nije htio pojašnjavati. Iz SDP-a su u utorak uvjeravali da nezadovoljstvo nije tako veliko.

"Mislim da je, od 86 evidentiranih članova, bilo svega tri glasa protiv i tri suzdržana. Po mom sjećanju, to je najuvjerljiviji omjer glasova za neku listu od 2000. pa do danas", istaknuo je Arsen Bauk.

Pročitajte i ovo Moguća koalicija s DP-om? Puljak za Dnevnik Nove TV: "Prvi cilj je maknuti HDZ, a potom od Hrvatske napraviti modernu europsku zemlju"

U Sabor će SDP tako pokušati poslati i Branku Bakšić Mitić, dogradonačelnicu Gline koja se istaknula angažmanom nakon potresa na Banovini, ali i pjevačicu Alku Vuicu.

"Uvijek sam se borila za prava žena, umjetnika, pravo izbora. Mislim da je krajnje vrijeme da ljudi koji imaju što reći uđu u Sabor", rekla je Vuica.

Liste za Sabor i za europski parlament ipak imaju nešto zajedničko – čak šestero zastupnika pokušava istodobno do Bruxellesa i Trga svetog Marka.

"Ne radi se o varanju birača, radi se o procjeni da pojedini kandidati mogu doprinijeti na parlamentarnim izborima", pojasnio je Bauk.

Predaja lista koalicije Rijeke pravde očekuje se u četvrtak.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr