Stiglo nam je proljeće: Meteorolog otkrio što nas čeka na početku novog tjedna

U ponedjeljak će već od jutra prevladavati sunčano vrijeme, osobito na Jadranu. Samo ponegdje u unutrašnjosti može biti slabe kiše, a mjestimice i magle. Ujutro će u kontinentalnom dijelu biti hladno, a vjetar uglavnom slab. Duž obale mjestimice će puhati umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će se kretati od -2 do 2 Celzijeva stupnja pa ponegdje valja računati na mraz, do će na Jadranu temperatura ujutro iznositi od 3 na sjeveru do 10 na jugu.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj bit će dosta sunca, no poslijepodne ponegdje može biti i pokojeg pljuska. Vjetar će biti slab uz najvišu temperaturu od 13 do 16 stupnjeva.

Sunca neće nedostajati ni u istočnim predjelima, premda ponegdje sredinom dana i poslijepodne još ponegdje može biti kratkotrajne kiše ili pljuska. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura će iznositi od 13 do 15 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj vrijeme će biti pretežno sunčano, a na sjevernom Jadranu i vedro. Poslijepodne će u gorskom području i u unutrašnjosti Istre doći do slabog do umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Vjetar će u većem dijelu dana uglavnom biti slab, a prema večeri jačat će jugo. Najviša temperatura u gorskom području iznosit će oko 13, a na Jadranu od 15 do 17 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti sunčano, većinom uz slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak i temperaturu od 15 do 18 stupnjeva.

Tijekom narednih dana u unutrašnjosti će biti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. Povremeno će biti kiše i to u utorak, većinom u gorskom području, a od srijede na četvrtak i u sjevernijim predjelima, kad će lokalno biti i obilne kiše praćene grmljavinom. U četvrtak će doći do prestanka oborine i kidanja naoblake. Temperatura će biti u porastu, no u utorak ujutro može biti mraza.

Na Jadranu tijekom narednih dana vrijeme biti promjenljivo i sve toplije. Povremeno će biti s kiše, osobito od srijede na četvrtak, kad će biti i izraženijih pljuskova i grmljavine, ponegdje i obilne oborine. U četvrtak će i ondje doći do postupnog razvedravanja. U utorak će puhati jako i olujno jugo koje će u srijedu okrenuti na jak sjeverozapadnjak, a zatim postupno oslabjeti.

Po svemu sudeći, do kraja tjedna u većini će krajeva prevladavati sunčano i razmjerno toplo. Čini se da jedino za Uskrs u Istri i na riječkom području može biti malo kiše, no to svakako valja još utvrditi.

