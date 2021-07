Hrvatsku sutra očekuje vrhunac toplinskog vala. Temperature će ići i do 40 stupnjeva. Više o vremenskoj prognozi donosi meteorologinja Ana Bago Tomac.

Vruće i vrlo vruće vrijeme Hrvatska ima već nekoliko dana tako da govorimo o toplinskom valu, a vrhunac je sutra i to u svim dijelovima Hrvatske.

Iako su i danas temperature bile visoke, sutra će ipak još malo rasti. Danas je najviše stupnjeva izmjereno u Kninu - 38, ali samo za stupanj ili dva zaostaju brojni gradovi u središnjem i istočnom dijelu zemlje gdje je uglavnom bilo između 34 i 37. Za četvrtak slobodno možemo reći u unutrašnjosti oko 40, osobito u dalmatinskoj zagori i istočnim područjima

Toplinski val će trajati još u četvrtak, u nekim područjima i prekosutra, a onda će vrućina ipak popustiti pa će nam se 28 ili 29 stupnjeva činiti čak i ugodno. Za sutra vrlo velika opasnost od toplinskog vala postoji u prvom redu u Slavoniji i Baranji gdje će se temperatura popeti do 39, ali i u središnjem dijelu unutrašnjosti te dalmatinskoj zagori.

U petak za ta područja slijedi promjena vremena pa će opasnost biti umjerena i to samo za prvi dio dana, a za vikend je više nema! S druge strane, na jugu još u petak ostaje velika opasnost, u subotu umjerena, a onda u nedjelju i ovdje konačno malo manje vruće!

Nakon prošlog toplinskog vala, stiglo je nevrijeme praćeno tučom. I sada postoji ta mogućnost. S prodorom hladnijeg i vlažnijeg zraka na ovako vruću podlogu često dolazi do nastanka jakih grmljavinskih oluja i nevremena kao što se dogodilo prije malo manje od dva tjedna u Požegi kad se tuča skupljala lopatama!

Nažalost ta mogućnost postoji i u petak i opet je najveća za istočni dio zemlje, ali jakih grmljavinskih pljuskova praćenih jakim udarima vjetra, moguće i tučom može biti i na širem zagrebačkom području, u hrvatskom zagorju, Međimurju i u Podravini.

Detaljna vremenska prognoza

U četvrtak od jutra sunčano i toplo. Na Jadranu će tijekom noći i na samo koji sat temperatura pasti na 21 do 24 stupnja na sjevernom, a 24 do 27 na južnom dijelu. U unutrašnjosti slab vjetar i također topla noć uz temepraturu od 18 do 22.

I poslijepodne sunčano uz malu ili ponegdje umjerenu naoblaku koja će samo doprinositi sparini. Puhat će slab vjetar jugoistočnog ili jugozapadnog smjera, a najviša temperatura još će malo porasti u odnosu na današnju - sutra najviše do 38.

Slavonija i Jadran

U istočnom dijelu zemlje također vruće, ovdje će se temperatura popeti i do 39, a u većini gradova na ovom području postoji vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Puhat će slab jugoistočnjak.

Vruće će biti i u gorskom dijelu zemlje, isto kao i na Jadranu, a najviša temperatura bit će između 31 i 24, na Jadranu do 36 stupnjeva. Bit će i malog razvoja dnevne naoblake, osobito u unutrašnjosti, a puhat će slab jugozapadnjak

Dalmacija i temperature mora

Vruće i vedro ostaje i na južnom dijelu Jadrana. Od sredine dana zapuhat će umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a temperatura i do 39 - najviša u dalmatinskom zaleđu.

Temperatura mora je danas na većini postaja bila 26, a tako će ostati i idućih dana. Uz ovakvo vruće i sunčano vrijeme UV indeks bit će naravno u cijeloj zemlji sutra vrlo visok, u gorskom dijelu visok.

Slijedi nekoliko dana u kojima će se ipak lakše disati, a vrućina će popustiti! U petak uz dotok vlažnog i malo hladnijeg zraka postoji opasnost za jače grmljavinsko nevrijeme - osobito u istočnoj Hrvatskoj, ali oluja će biti i u središnjem dijelu. Za vikend temperatura čak i koji stupanj ispod 30!

Na Jadranu ostaje sunčano, suho i stabilno, no također prema vikendu manje vruće. Na sjevernom dijelu će zapuhati slaba do umjerena bura

U četvrtak je vrhunac toplinskog vala i to osobito u unutrašnjosti zemlje gdje će temperatura biti blizu 40 stupnjeva. Od petka manje vruće, ali u kopnenom dijelu i vrlo nestabilno.

