Prema vremenskoj prognozi vrućina će stvarati poteškoće u dnevnim aktivnostima cijeli vikend i na početku slijedećeg tjedna. Potom nam ipak stiže promjena vremena, izvještava meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Sredina kolovoza prolazi nam uz vruće i vrlo vruće vrijeme, temperatura lako prijelazi 35 stupnjeva, a u Kninu je u petak u 15 sati izmjereno i 39 stupnjeva. Na snazi je upozorenje na toplinske valove, vrućina će stvarati poteškoće u dnevnim aktivnostima cijeli vikend i na početku slijedećeg tjedna. Potom nam ipak stiže promjena vremena i osvježenje, ali tek u utorak.

Jutro će biti sunčano i toplo, na moru i vrlo toplo. U kopnenom dijelu zemlje očekuje se od petnaest do dvadeset stupnjeva, a na Jadranu većinom između 22 i 28. Bez značajnijeg vjetra u unutrašnjosti, a na moru mjestimice tek burin.

Većinom sunčano prevladavat će i poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj ponegdje uz slab dnevni razvoj oblaka. Bit će vruće i vrlo vruće uz temperaturu od 32 do 36 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji slično, tek pokoji oblak, uglavnom sunčano i svakako vruće. Temperatura ovdje ide i do 35 u onom najviše vrućem dijelu dana.

Nešto ugodnije bit će u gorju uz tridesetak stupnjeva, ili koji više, no zato na sjevernom Jadranu može biti i 36. Poslijepodne će puhati povremeno umjeren uglavnom zapadni vjetar, te će i ovdje biti najvećim dijelom sunčano pa i vedro.

I u Dalmaciji će prevladavati sunčano, vruće i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura ovdje lokalno može i do 38, a gotovo sigurno će biti blizu 35. Puhat će većinom zapadni i jugozapadni vjetar. Pokoji oblak dnevnog razvoja u zaleđu, inače i ovdje cijeli dan sunčano.

More je poprilično toplo, većinom između 26 i 28 stupnjeva. Rijetko gdje 25. Uz osunčano nebo, UV indeks će sutra biti visok ili vrlo visok. Dan je kraći, sunce ipak nešto niže nad horizontom nego početkom ljeta, pa je i sunčanje sigurnije. Isto, pripazite sredinom dana. Uz svakako dovoljno tekućine.

Kako otkriva meteorolog Darijo Brzoja većinom sunčano i vruće pratit će nas sve do utorka kad nam stiže promjena vremena. No i za vikend na zapadu neće biti posve stabilno. U utorak nam dakle stiže jače naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom, a bit će uvjeta i za izraženije nevrijeme. Zapuhat će sjeverac pa će i osvježiti.

I na Jadran promjena vremena stiže u utorak, i to na veći dio, jedino će se na jugu još zadržati povoljnije. No do utorka i ovdje ostaje većinom sunčano i svakako vruće. Zapuhat će jugo, koje će pred ovu promjenu i pojačati. A u utorak, krajem dana, bura. Uz pljuskove i grmljavinu, i na moru će vrućina tada popustiti.

