Stiže promjena vremena, moguće je nevrijeme: Meteorolog Nove TV otkrio koja će područja najjače pogoditi

U polju smo malo sniženog tlaka, u ne baš stabilnoj atmosferi. Po visini povremeno pristiže vlažan zrak, a dosta je i vruće što dodatno potpiruje nestabilnost atmosfere.

U subotu će konvektivne potencijalne energije, odnosno goriva za formiranje grmljavinskih oluja biti i više nego u petak pa, premda u blizini nemamo ni ciklona ni izraženih frontalnih sustava, vrijeme će biti promjenjivo, nestabilno, uz povremeno izražene pljuskove s grmljavinom, pri čemu ne isključujemo niti mogućnost nevremena.

Šanse za to najveće su noćas i u subotu ujutro ujutro, te ponovno kasnije poslijepodne.



Očekuje nas djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano jutro. Neće biti stabilno pa su tako već noćas mogući pljuskovi s grmljavinom, lokalno čak i nevrijeme, prije svega na sjevenrom Jadranu, ali i u kopnenim krajevima, u početku izglednije na zapadu, a potom i prema istoku zemlje.

Prolazno na sjeveru noćas bura, no većinom će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti između 15 i 20, a na Jadranu 21 i 25 stupnjeva.

Djelomice sunčano u Središnjoj Hrvatskoj zadržat će se i poslijepodne. Uz promjenjivu naoblaku cijeli dan može biti grmljavinskih pljuskova, izraženijih uz mogućnost nevremena ponovno prema večeri. Dobra je vijest da će opet biti manje vruće uz temperaturu oko 30 stupnjeva.



Vrlo slično očekuje i Slavoniju i Baranju. I ovdje su poslijepodne mogući lokalni pljuskovi ili nevrijeme. Temperatura, isto oko 30 stupnjeva.



Nestabilno uz promjenjivu naoblaku sutra i u gorju i na sjevernom Jadranu. Red sunca, red oblaka, uz jači razvoj poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a temperatura će biti između 28 i 33 stupnja. U Gorskom kotaru malo niža.



Najsunčanije u Dalmaciji. Ali ne i skroz stabilno. Više oblaka poslijepodne i prema kraju dana kad bi ponajprije na sjevernom dijelu moglo biti lokalnih pljuskova. Ovdje i najviše vruće, uz jugo i jugozapadnjak, temperatura u Dalmaciji ide i do 35 stupnjeva.



Temperatura mora, na većini mjernih mjesta od 25 do 28 stupnjeva. Toplije je na sjevernom dijelu Jadrana. U Dubrovniku i dalje, dosta hladnije nego drugdje, samo 21.



UV-indeks će u subotu u kopnenim krajevima biti umjeren, na sjevernom Jadranu visok, a u gorju i Dalmaciji vrlo visok.

Vrijeme naredna tri dana

Djelomice ili pretežno sunčano vrijeme očekuje nas i za vikend. Promjenjivije i nestabilnije bit će još u subotu kad su mogući sporadični, ali izraženi pljuskovi. Potom će ih biti sve rjeđe, a sunca sve više. Temperatura ugodna, barem do utorka ne bismo trebali prelaziti 30 stupnjeva.



Na Jadranu će prevladavati sunčano, u subotu još i nestabilno kad će biti moguć poneki pljusak ili neverin. Od nedjelje svakako povoljnije. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ali i bura. Temperatura, tek mrvicu niža, no vruće na moru ostaje do daljnjega.



U sljedećem tjednu kolovoško ljeto se nastavlja. Bit će najvećim dijelom sunčano i gotovo posvuda vruće.

