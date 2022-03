Iz zimske hladnoće, prilično naglo smo zakoračili u proljeće. Sad će ponovno malo osvježiti, a osjetu svježine doprinosit će i sjeverni vjetar, odnosno na moru jaka bura. Više doznajte u prognozi meteorologa Darija Brzoje.

Zato će biti dosta sunca koje će ipak kompenzirati nešto nižu temperaturu idućih dana, taman do sljedećeg tjedna u kojem se ponovno očekuje toplije i ugodnije vrijeme. Čini se, u pravi tren za prve dane cvjetnog godišnjeg doba.



Atmosfera će biti stabilna, nad našim krajevima, a i nad većim dijelom Europe zapravo prostire se široko anticiklonalno polje: u našoj blizini idućih dana neće biti niti značajnijih poremećaja, a kako će se zrak s kontinenta gurati prema Sredozemlju, glavno obilježje vremena, uz sunce, bit će i vjetar.



Očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano jutro, u gorskoj Hrvatskoj i na istoku povremeno s povećanom naoblakom. Na kopnu će puhati slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, u gorju povremeno jak, a na Jadranu umjerena i jaka bura. Podno Velebita uglavnom i s olujnim udarima. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -1 do 3, a na Jadranu od 5 do 10 stupnjeva.



Djelomice sunčano bit će i poslijepodne. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, i bit će nešto svježije nego u četvrtak, osobito uz vjetar. Dnevna temperatura očekuje se od 11 do 13 stupnjeva.



Djelomice sunčano u petak i u Slavoniji. Također slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar i temperatura oko 11, 12 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj malo promjenjivije, uz povremeno povećanu naoblaku, ali suho. Sjeveroistočni vjetar tijekom dana na udare može biti jak, a jake bure s olujnim udarima bit će svakako podno Velebita. Na moru ipak sunčanije uz temperaturu oko 15 stupnjeva.



U Dalmaciji će većinom prevladavati sunčano ili barem dijelom vedro, uz slabu do umjerenu, a mjestimice i jaku buru. Najviša dnevna temperatura ovdje će biti oko 16, 17 stupnjeva.



I idućih dana stabilno, prevladavat će sunčano, a u nedjelju čak i potpuno vedro vrijeme. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti nešto niža nego do sad, no ipak neće biti prehladno. Oko 10-ak, 12 stupnjeva u onom najtoplijem dijelu dana. Tome treba dodati sunce i vjetar, no mislim da će vrijeme ukupno ipak biti dovoljno ugodno i poticajno za boravak na otvorenom, osobito sredinom dana i poslijepodne, izvijestio je Darijo Brzoja.

Sunčano će idućih dana prevladavati i na moru. Ovdje će temperatura biti nešto viša, oko 15 stupnjeva, ali će i vjetar biti jači. Poglavito u subotu kad se očekuje na udare olujna bura. Zatim nešto mirnije, ali i dalje vjetrovito, danju uglavnom ugodno, ali će jutra, za sad, još uvijek biti dosta svježa.

