Prevladavat će toplo i sunčano, no u nekim predjelima moguća je i kiša: Detalje donosi meteorolog Vikić-Topić

Nova ciklona Hrvatskoj se približava sa zapada, a s njom i povezana fronta. Tlak zraka zato je padu, a vjetar južnih smjerova jača, što je uvijek slučaj na prednjoj strani ciklone. S time nam dolazi i vlaga, pa će u utorak biti malo oblačnije osobito poslijepodne, i već je moguća kiša u zapadnijim predjelima.



Utorak ujutro će biti djelomice do pretežno sunčano. Više sunca bit će u kopnenim predjelima, a više oblaka na Jadranu, osobito na Kvarneru gdje će, kao i u ponedjeljak, biti pretežno oblačno, moguće već i uz malo kiše.

Od vjetra, imat ćemo jugo i jugozapadnjak. U ponedjeljak su već jačali, noćas će slabjeti, a onda u utorak ponovno polako jačati, no ujutro će puhati još samo slabo do umjereno.

Bit će i relativno toplo za doba godine. Najniža temperatura od 10 do 13 na kopnu te oko 17 na obali. I brzo će rasti...



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj bit će sunčano i toplo. Općenito će biti malo više oblaka nego ujutro, no oni neće narušavati dojam sunčanog vremena. Jugozapadni vjetar će još malo ojačati, puhat će slabo do umjereno, a temperatura će između 24 i 26.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu također sunčan i topao dan, uz malo oblaka u popodnevnim satima. Puhat će slab vjetar, južnih smjerova, a temperatura će rasti do 25, 26 Celzijevih stupnjeva što je već vrlo toplo.



U Istri, Primorju i gorju, u drugom dijelu dana, umjereno do pretežno oblačno. Osobito na Kvarneru i u Gorskom kotaru, tamo će biti najoblačnije. Povremeno i lokalno već tijekom dana može pasti malo slabe kiše, no glavnina stiže navečer i u noći na srijedu kad će većinom pasti 30 do 50 mm, no lokalno može biti i više od toga.

Puhat će umjereno do jako jugo, uz temperaturu od 20 do 23. U gorju umjeren jugozapadnjak i 17 do 22 stupnja.



U Dalmaciji će biti djelomice do pretežno sunčano uz promjenjivu naoblaku, no onda će prema večeri stizati sve više oblaka, prvo na sjeverni dio. Jugo će cijeli dan postupno jačati, pa će poslijepodne puhati umjereno do jako, a navečer i jako do olujno. Zbog toga će biometeorološke prilike biti nepovoljne, no ostat će toplo. Temperatura će rasti do vrijednosti između 23 i 25 stupnjeva.

Vrijeme za tri naredna dana

Sredina tjedna na kopnu će biti pomalo promjenjiva. Najveća vjerojatnost za kišu je u srijedu ujutro i četvrtak poslijepodne te navečer. U srijedu i četvrtak će još biti toplo, oko 25, a onda će u petak osvježiti, no i tad će još biti oko 20 stupnjeva.



Na moru nešto oblačnije i kišovitije. Kiša je lokalno moguća svaki od ova tri dana, no najvjerojatnija je također u srijedu ujutro, kad lokalno može biti i obilnija te u četvrtak poslijepodne i navečer. Puhat će lebić i jugo, a zatim u petak tramontana. Temperatura će biti oko 18 ujutro te oko 23 danju.



Ovaj će nam tjedan biti osjetno topliji nego prošli. Kiša je najvjerojatnija u srijedu ujutro i četvrtak popodne. S time da će više i češće padati na Jadranu. Za vikend opet malo svježije, ali daleko je to od pravog zahladnjenja, ostat će oko 20 stupnjeva.

