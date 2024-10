700 učenika nije došlo na nastavu, iz Ministarstva stigli prijedlozi, ali i poruke: "Ne može ulica donositi odluke"

U zagrebačku osnovnu školu na nastavu u ponedjeljak nije došlo 700 učenika.

Sve je počelo od jednog razreda u koji je prije nekoliko dana upisan učenik za kojeg roditelji druge djece tvrde da je problematičan. Svoju djecu ne šalju na nastavu, a sada su im podršku pružili roditelji učenika ostalih razreda, pa je škola gotovo prazna.

"Rekao sam mu da se popravljaju prozori na školi i da će do daljnjega ostati kući. Rekao sam da će kod kuće raditi zadaće i to što ima, da ćemo vježbati dok se prozori ne poprave", rekao je jedan od zabrinutih roditelja.

Prozori su u redu, ali institucije su te koje treba popraviti, tvrde roditelji.

"Izjava predstavnika Ureda za obrazovanje, školstvo, ministara, već koga je da smo mi empatični. Ja se pitam gdje je empatija prema učenicima iz prošlih škola koji su morali potražiti psihološku pomoć, čiji su roditelji bili prisiljeni djecu ispisati iz škole", rekao je razočarani otac.

"Mi nismo dobili nikakve odgovore, čak štoviše, odgovorna osoba škole je napustila sastanak, a prije toga nije ni našla za pravo da pozove ni stručnu službu ni pedagoga na sastanak koji smo mi izričito tražili", rekao je otac učenika.

Dječak je dobio asistenta koji je socijalni pedagog. Roditelji smatraju da mu treba dodatna pomoć.

"Njemu je dodijeljen asistent i još jedna stručna osoba, da l' je to pedagog, psiholog, ja to u ovom trenutku ne znam, ali nije zaposlen, nisu ga zaposlili. Navodno su sredstva osigurana, ali šta to znači ako on ne radi?" pita se jedan od roditelja.

Ministar se ne slaže.

"Kakva dva pomoćnika, da ga jedan drži za lijevu, drugi za desnu ruku?" uzvratio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

Ali poziva na smirivanje situacije.

"Nismo baš očekivali da će se nakon prvog dana škole to stvoriti kao da je to dijete ne znam koji kriminalac, ne znam kojeg tipa, koji je ne znam što, poubijao nekoga. Što da radimo, to dijete pribiti na stup, baciti ga u zatvor? To je osnovna škola, to je četvrti razred", brani dječaka ministar Fuchs.

Ni odvjetnik roditelja ne vidi krivca u djetetu, nego u sustavu.

"Mislim da je zajednički cilj svih roditelja isti i da ovdje jedino na koga se mi obraćamo je sustav, škola, pa onda gradski ured i ministarstvo", rekao je odvjetnik Klaudio Čurin.

U najavi je i sastanak svih sudionika u potrazi za rješenjem.

Je li rasplet situacije na vidiku?

Prvi korak prema raspletu situacije je napravljen. U školi traje sastanak svih roditelja, odvjetnika, ravnatelja. Tražit će se rješenje, a u ponedjeljak je u istoj toj školi na sastanku bila i državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Zrinka Mužinić Bikić.

S državnom tajnicom razgovarala je novinarka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić.

"Na jutrošnjem sastanku donijeli smo konkretne planove. Kasnije smo u ministarstvu imali međuresorni sastanak s predstavnicima ministarstva socijale, na kojem smo raspravljali o daljnjem postupanju s djecom, roditeljima i sudionicima", rekla je državna tajnica.

"Roditeljima smo rekli da na snagu stupa prisustvo pomoćnika u nastavi s djetetom kako bi pratio ponašanje učenika i reagirao na vrijeme ako se ukaže potreba. Dali smo im i mogućnost da koriste usluge udruge Luka Ritz te podršku iz ministarstva.

Pratit ćemo situaciju i dalje. Vjerujemo u školu i u učiteljicu, koja ima dobru atmosferu u razredu te je stupila u kontakt s djetetom."

Objasnila je i što će se dogoditi ako roditelji ne budu zadovoljni.

"Možemo razgovarati s njima koliko god bude potrebno, ali oni ne donose odluku. Ne može ulica donositi odluke o stvarima koje se događaju u školi.

Ponekad sitnica dođe pod reflektore, što nije sada slučaj, nekad imamo jako ozbiljne probleme u školama, kada smo jednako prisutni i rješavamo ih. Žao nam je da smo tu gdje jesmo i da se ovo rješava putem medija", izrazila je žaljenje tajnica Mužinić Bikić.

Na pitanje je li se ova situacija mogla riješiti ranije rekla je da ne želi ulaziti u konkretan slučaj.

"Odazivamo se na pozive, razgovaramo. A odgovore će dati oni koji trebaju onima koji trebaju", zaključila je.

Poručila je i učenicima i roditeljima da se situacija treba primiriti.

"Molim roditeljima da se primire. Poduzeli smo sada korake koji prije nisu bili aktualni. Svi se moramo primiriti. Neka budu svjesni da nemaju sve informacije i da su neke informacije dezinformacije", rekla je državna tajnica.

Roditelji se nadaju rješenju već tijekom sastanka. Poručili su da djecu neće slati na nastavu sve dok se ne poduzmu konkretne mjere. Nadamo se da će ovakav nezabilježeni bojkot na kraju zaista trajati samo jedan dan.

Sastanak u OŠ - 3 Foto: Čitatelj DNEVNIK.hr-a

Sastanak u OŠ - 4 Foto: Čitatelj DNEVNIK.hr-a

