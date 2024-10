Vodostaji padaju

Neka mjesta uz Kupu su i dalje odsječena: "Ljudima ne treba mijenjati navike, neka plivaju"

Povlače se vodostaji karlovačkih rijeka, no tri prigradska naselja i dalje su odsječena. Do njih se može jedino traktorom, bagerom ili čamcem. Kako do stanovnika dolazi pomoć, provjerila je ekipa Dnevnika Nove TV.