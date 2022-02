Veljača je poznata po svojoj prevrtljivosti kad je riječ o vremenu, stoga dolazi do brze izmjene sunca i oblaka, suhih i mokrih razdoblja, te neočekivano niskih, ali i visokih temperatura. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Ujutro i prijepodne u većini zemlje sunčano, na kopnu i hladno, mjestimice uz maglu. Temperatura se može spustiti i 3, 4 stupnja ispod ništice, dok će na Jadranu biti većinom između 5 i 10. U Dalmaciji ponegdje slaba bura, a vjetar će prijepodne uglavnom i drugdje biti slab ili ga neće biti.

Prema sredini dana u središnjoj Hrvatskoj zapuhat će jugozapadnjak koji će navečer jačati, a u noći na ponedjeljak ponegdje će biti i vrlo jak. Pomalo i sve više oblaka prema kraju dana, no kiše ovdje ne bi trebalo biti sve do ponedjeljka ujutro. Dnevna temperatura ugodna, uglavnom od 11 do 13 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji također veći dio dana sunčano, uz porast naoblake prema večeri. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti između 11 i 14 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu, a i u gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz postupno naoblačenje nešto ranije nego drugdje, tako da ovdje već poslijepodne mjestimice može kišiti, najizglednije na širem riječkom području. Zapuhat će jak južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 8 do 12, a na sjevernom Jadranu između 10 i 14 stupnjeva.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano, poslijepodne tek ponegdje i uz umjerenu naoblaku. Zapuhat će jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti od 12 do proljetnih 15 stupnjeva, ističe meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U ponedjeljak ujutro i prijepodne u kopnenim krajevima kišovito, a u najvišem gorju uz zahladnjenje moguća je susnježica, pa i snijeg. Već poslijepodne postupno kidanje naoblake, ali bit će vjetrovito uz umjeren i jak sjeverac i sjeverozapadnjak. Od utorka stabilnije i ponovno sunčano, a prema sredini tjedna sa suncem danju će biti toplije. Jutra pak ostaju hladna.

I na moru u ponedjeljak kiša, a mogući su i grmljavinski pljuskovi, osobito u Dalmaciji. Na sjevernom Jadranu već poslijepodne razvedravanje. Zapuhat će umjerena, jaka i vrlo jaka bura i tramontana. Vjetar će postupno slabjeti tijekom utorka kad će na moru već ponovno prevladavati sunčano. Jutra svježija, a dani, prema sredini tjedna kao i na kopnu, topliji. Sunčano i toplo za sad čini se, skoro sve pa do vikenda.

