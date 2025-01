Kakvo nas vrijeme očekuje ovaj tjedan? Detalje donosi meteorolog Darijo Brzoja

Orkanskih udara može biti i u utorak, potom će postupno slabjeti, ali tek u petak i okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Sve skupa vrijeme će uglavnom biti lijepo cijeli tjedan, ali i dosta hladno. Prava zima.

U polju smo visokog tlaka, atmosfera je stabilna: nešto vlage po visini zadržava se južnije vezano uz ciklonu u Sredozemlju, pa su stoga još moguće slabe oborine, ponajprije u Lici i na krajnjem jugu, no ništa značajno.

Mnogo bitniji utjecaj na vrijeme kod nas imaju još uvijek snažno izraženi gradijenti tlaka između anticiklone nad kontinentom i ciklone u Sredozemlju. Zbog toga će se vrlo vjetrovito na moru nastaviti i u utorak. U srijedu će nas okrznuti jedna slaba fronta sa sjevera i donijeti oblačniji dan te poneku pahulju, inače i sutra i krajem tjedna očekujemo i dosta sunčanih razdoblja.

Očekuje nas, barem djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano jutro. Povećane naoblake bit će u gorskoj Hrvatskoj i na krajnjem jugu, pri čemu su moguće i vrlo slabe oborine. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu većinom umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita uglavnom i

Meteoalarm je i dalje na snazi. Jutro će biti hladnije nego ovo današnje, temperatura će se u unutrašnjosti spustiti i 7 stupnjeva ispod ništice, ponajprije u gorju. Drugdje 4 ili 5 ispod nule, a na Jadranu od 1 do 6 u plusu, smo uz buru svejedno će biti hladno.



Djelomice ili pretežno sunčano ostaje i poslijepodne, uz uglavnom slab sjeveroistočni vjetar, ali i temperaturu samo 2 stupnja.



Vrlo slično i u Slavoniji i Baranji. Barem dijelom vedro, uz slab sjeverac te podjednako hladno kao i na zapadu. Temperatura se tijekom dana ni ovdje neće previše odmaknuti od Celzijeve ništice.



I u gorskoj Hrvatskoj provirivat će sunce kasnije, no ipak oblačnije nego u ostatku zemlje. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Vjetar u gorju umjeren, ponegdje jak sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura s olujnim i podno Velebita uglavnom, orkanskim udarima. Temperatura u gorju cijeli dan ispod ništice, temperatura na moru danju +7 stupnjeva, no uz buru će se činiti osjetno hladnije.



U većem dijelu Dalmacije bit će pretežno sunčano, više oblaka zadržavat će se jedino na jugu. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima, a temperatura će biti između 6 i 10 stupnjeva. U Zaleđu ipak hladnije, bliže nuli.

Tri dana kopno

U srijedu će se posvuda prolazno naoblačiti pri čemu je krajem dana u unutrašnjosti moguća i poneka pahulja. Prema kraju tjedna ponovno djelomice ili pretežno sunčano, stabilno, ujutro mjestimice s maglom. Svih dana i prilično hladno, malo manje tek pred vikend.

Tri dana more

I na Jadranu u srijedu prolazno oblačnije, uglavnom bez kiše, a od četvrtka će prevladavati sunčano. U srijedu još jaka i olujna bura, slabjet će u četvrtak, a potom u petak i okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Noći i jutra i dalje hladna, dok će dnevna temperatura uz sunce postupno rasti.



Za vikend čini se, u većini krajeva sunčano i manje hladno nego u tjednu. Slobodno planirajte odlazak u prirodu, šetnje, boravak na zraku. Najbolje u planinama ili na moru.

